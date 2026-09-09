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Chabihau, Yucatán. - Habitantes de Chabihau denunciaron que maquinaria pesada realiza excavaciones y la extracción de arena en la zona de dunas de este puerto.
Comentaron que en Chabihau se han reportado irregularidades urbanas y afectaciones al entorno, incluyendo ocupación de terrenos con documentos falsos y obstrucción de accesos a la playa, así como tala ilegal en franjas de manglar.
Los vecinos de este puerto manifestaron que existe preocupación, ya que la remoción de arena y la afectación al entorno natural ponen en riesgo el ecosistema de la duna costera, que funciona como barrera natural contra fenómenos meteorológicos.
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Los habitantes de Chabihau piden a la Profepa y Semarnat revisen el caso y determinen si existe alguna violación ambiental.
A finales del pasado mes de julio, habitantes y colectivos ambientalistas denunciaron que un proyecto inmobiliario amenaza la conservación de las dunas y a la anidación de tortugas en Chuburná Puerto.
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Un par de semanas después de la denuncia, la Profepa clausuró de manera temporal el proyecto, el cual pretendía intervenir más de 92 mil metros cuadrados de dunas para construir torres de departamentos, estacionamientos, áreas comerciales y vialidades.
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dmrr/cr
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