Metrópoli | 09-09-26 | 15:15 |

El dirigente de Morena en la Ciudad de México, , sostuvo una reunión de trabajo con diputadas y diputados federales capitalinos, con el objetivo de articular esfuerzos rumbo a la construcción de la victoria electoral de 2027.

Se informó que, durante el encuentro, los representantes populares externaron su respaldo a la nueva dirigencia, al proceso interno y compartieron las áreas de oportunidad identificadas para reforzar el trabajo territorial en la ciudad, en sintonía con la cercanía que caracteriza al movimiento con la gente en cada barrio y colonia.

“En Morena nadie sobra. Quien quiera construir la victoria y profundizar la transformación del proyecto de ciudad que encabeza es bienvenido”, señaló Paulo García.

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En su oportunidad, la secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal, Alicia Barrientos, refrendó la disposición a trabajar en conjunto para beneficio del movimiento, el cual se ha distinguido por avanzar derechos y trabajar por quienes menos tienen.

El dirigente capitalino subrayó que el movimiento avanza en una sola ruta: trabajar todos los días, de la mano de la ciudadanía, para consolidar los logros alcanzados y seguir construyendo una , próspera, de buen gobierno y que cuida de todas las personas.

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“Productiva reunión con las diputadas y diputados federales de nuestro movimiento en la Ciudad. Vamos en una sola ruta: trabajar todos los días para construir la victoria de 2027”, expresó García al concluir el encuentro.

dmrr/cr

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