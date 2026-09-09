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El dirigente de Morena en la Ciudad de México, Paulo García, sostuvo una reunión de trabajo con diputadas y diputados federales capitalinos, con el objetivo de articular esfuerzos rumbo a la construcción de la victoria electoral de 2027.
Se informó que, durante el encuentro, los representantes populares externaron su respaldo a la nueva dirigencia, al proceso interno y compartieron las áreas de oportunidad identificadas para reforzar el trabajo territorial en la ciudad, en sintonía con la cercanía que caracteriza al movimiento con la gente en cada barrio y colonia.
“En Morena nadie sobra. Quien quiera construir la victoria y profundizar la transformación del proyecto de ciudad que encabeza Clara Brugada es bienvenido”, señaló Paulo García.
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En su oportunidad, la secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal, Alicia Barrientos, refrendó la disposición a trabajar en conjunto para beneficio del movimiento, el cual se ha distinguido por avanzar derechos y trabajar por quienes menos tienen.
El dirigente capitalino subrayó que el movimiento avanza en una sola ruta: trabajar todos los días, de la mano de la ciudadanía, para consolidar los logros alcanzados y seguir construyendo una ciudad segura, próspera, de buen gobierno y que cuida de todas las personas.
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“Productiva reunión con las diputadas y diputados federales de nuestro movimiento en la Ciudad. Vamos en una sola ruta: trabajar todos los días para construir la victoria de 2027”, expresó García al concluir el encuentro.
dmrr/cr
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