El dirigente de Morena en la Ciudad de México, Paulo García, sostuvo una reunión de trabajo con diputadas y diputados federales capitalinos, con el objetivo de articular esfuerzos rumbo a la construcción de la victoria electoral de 2027.

Se informó que, durante el encuentro, los representantes populares externaron su respaldo a la nueva dirigencia, al proceso interno y compartieron las áreas de oportunidad identificadas para reforzar el trabajo territorial en la ciudad, en sintonía con la cercanía que caracteriza al movimiento con la gente en cada barrio y colonia.

“En Morena nadie sobra. Quien quiera construir la victoria y profundizar la transformación del proyecto de ciudad que encabeza Clara Brugada es bienvenido”, señaló Paulo García.

Lee también Diputada panista pide construir política seria para prevenir suicidios en CDMX; hay 5.3 por cada 100 mil habitantes

En su oportunidad, la secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal, Alicia Barrientos, refrendó la disposición a trabajar en conjunto para beneficio del movimiento, el cual se ha distinguido por avanzar derechos y trabajar por quienes menos tienen.

El dirigente capitalino subrayó que el movimiento avanza en una sola ruta: trabajar todos los días, de la mano de la ciudadanía, para consolidar los logros alcanzados y seguir construyendo una ciudad segura, próspera, de buen gobierno y que cuida de todas las personas.

[Publicidad]

“Productiva reunión con las diputadas y diputados federales de nuestro movimiento en la Ciudad. Vamos en una sola ruta: trabajar todos los días para construir la victoria de 2027”, expresó García al concluir el encuentro.

dmrr/cr