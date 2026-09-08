Las opiniones políticas, ser mujer y la forma de vestir o arreglo personal, son los motivos porque los capitalinos se sienten más discriminados, de acuerdo con la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (EDIS) 2026, presentada este martes.

De los encuestados, 46% dijo haber sido discriminado o menospreciado en los últimos cuatro años, de los cuales 22% fue por sus opiniones en política, el 20% por ser mujer y otro 20% por su forma de vestir o arreglo personal.

Asimismo, el 18% dijo haber sido discriminado por su peso o altura y el 16% por su clase social.

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En la EDIS 2026, estudio realizado cada cuatro años por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), se analizó por primera vez la discriminación por color de piel.

De la gente que dijo haber sido discriminada por su color de piel, el 19% era de color oscuro o moreno oscuro, el 15% dijo ser moreno, el 8 % moreno claro y el 8 de tes clara.

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Otra de las características de la encuesta de este año es que se preguntó a las personas por su corporalidad autopercibida.

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En el caso de las mujeres, el 31% de quienes dijo haber sido víctima de discriminación eran de talla amplia, mientras que en los hombres el porcentaje por esta condición fue de 21 puntos.

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La presidenta del COPRED, Geraldina González de la Vega dijo, durante la presentación del estudio, que la EDIS de este año fue más especializada a comparación de ediciones anteriores.

"Es un cuestionario distinto, es una metodología diferente a las encuestas anteriormente realizadas, y hubo dos cuestiones que nos interesó mucho incluir que fueron tanto la escala de corporalidad autopercibida como la escala perla, esto en el sentido de destacar cómo la percepción sobre los cuerpos, la percepción sobre la identidad y aspecto de las personas incide en su ejercicio de derechos e incide en los prejuicios que se ponen en acción para la negativa de los derechos".

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Por otro lado, quienes dijeron haber sufrido discriminación, señalaron que el lugar donde más la han ocurrido es en la calle o transporte público, con el 12%, seguido de un centro comercial o negocio con el 9% y en instalaciones de la Policía, Ministerios Públicos y Fiscalía con el 9%.

LL