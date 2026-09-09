El Boeing ofrecido por Qatar a Donald Trump para que lo convirtiera en su avión presidencial sufrió un retraso en el despegue el martes, a causa de pruebas con el tobogán inflable que se utiliza en caso de evacuación.

"Están revisando el tobogán y creo que tardarán unos 15 minutos", dijo el presidente estadounidense durante un breve intercambio en la pista con un grupo de periodistas que lo acompañan en un desplazamiento a Dallas (Texas, sur).

El nivel de seguridad de este avión ha sido objeto de preguntas recurrentes, que culminaron con un rocambolesco incidente reciente en Turquía.

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"¿Está seguro de que este avión es seguro?", le preguntó un periodista de la AFP.

"Sí, de lo contrario no lo tomaría", replicó el millonario de 80 años.

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A su llegada a la base aérea Andrews, cerca de Washington, el presidente estadounidense permaneció un tiempo inusualmente largo a bordo de su helicóptero, antes de embarcar finalmente en el "Air Force One", nombre que recibe el aparato que transporta al jefe de Estado.

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Eso dio tiempo a los periodistas para observar un tobogán inflable desplegado en el otro lado del avión y para advertir que el antiguo avión presidencial también había sido colocado en la pista, con las pasarelas desplegadas.

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El avión qatarí había acaparado los focos en julio, cuando Donald Trump decidió a último minuto no tomarlo para abandonar la cumbre de la OTAN en Turquía en julio.

El presidente estadounidense hizo ademán de embarcar en el antiguo Boeing, pero luego cambió de avión en secreto dentro de un camión de abastecimiento, debido a amenazas contra su seguridad.

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Donald Trump anunció recientemente que las obras para reforzar la seguridad del nuevo avión comenzarían en octubre y durarían más de lo previsto.

La familia real qatarí donó este lujoso jet el año pasado, después de que el dirigente republicano se quejara del estado de los dos antiguos ejemplares de Air Force One, en servicio desde 1990.

Este regalo, valorado en varios cientos de millones de dólares, ha suscitado importantes cuestiones éticas y constitucionales sobre los obsequios que puede recibir un presidente estadounidense de parte de otro país.

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El nuevo avión ya ha sido reformado por la fuerza aérea estadounidense, y los planes son utilizarlo mientras se finaliza la construcción y entrega de dos nuevos Boeing en los próximos años.

Donald Trump ha señalado que pretende conservar este avión catarí para su futuro museo presidencial.

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