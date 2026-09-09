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Chilpancingo. - La mañana de este miércoles explotó un vehículo en la comunidad de Capilintla, en Taxco; el saldo dos adultos y un menor heridos.
De acuerdo al reporte policiaco, alrededor de las 8 de la mañana en la comunidad de Capilintla, sobre la carretera Taxco- Iguala, un automóvil compacto explotó. La explosión provocó daños en vehículos cercanos entre ellos uno donde viajaban los dos adultos y el menor.
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Los tres resultaron heridos y fueron trasladados por paramédicos de la Protección Civil de Taxco al hospital general IMSS-Bienestar.
El vehículo que explotó estaba abandonado y, por lo menos, en la parte de enfrente lleno de marcas de impactos de bala.
En un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que abrió una carpeta de investigación por la explosión y afirmó que dio aviso a "peritos en materia de Química Forense y Explosivos” para procesar el lugar y recolectar indicios.
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