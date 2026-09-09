Estados | 09-09-26 | 14:53 |

Chilpancingo. - La mañana de este miércoles en la comunidad de Capilintla, en Taxco; el saldo dos adultos y un menor heridos.

De acuerdo al reporte policiaco, alrededor de las 8 de la mañana en la comunidad de Capilintla, sobre la , un automóvil compacto explotó. La explosión provocó daños en vehículos cercanos entre ellos uno donde viajaban los dos adultos y el menor.

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Los tres resultaron heridos y fueron trasladados por paramédicos de la Protección Civil de Taxco al hospital general IMSS-Bienestar.

El vehículo que explotó estaba abandonado y, por lo menos, en la parte de enfrente lleno de marcas de .

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que abrió una carpeta de investigación por la explosión y afirmó que dio aviso a "peritos en materia de Química Forense y Explosivos” para procesar el lugar y recolectar indicios.

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