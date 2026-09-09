Cajeme, Sonora. - Un hombre fue detenido y vinculado a proceso por abuso sexual de una menor de 13 años, tras ingresar a un domicilio de Cajeme para hacer conexiones de internet.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, informó que, como resultado de las investigaciones, un Juez resolvió vincular a proceso a Levi Alejandro “N”, de 38 años, por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual agravado, cometido en perjuicio de la adolescente de identidad reservada.

La audiencia inicial se celebró después de que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutaron la orden de aprehensión correspondiente. El Juez impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Lee también Pugna del crimen organizado deja 12 asesinatos en Morelos en solo 36 horas; cuerpos fueron hallados en seis municipios

De acuerdo con los datos de prueba, los hechos ocurrieron el 11 de octubre de 2025, aproximadamente a las 10:30 horas, en un domicilio ubicado en la colonia Manlio Fabio Beltrones.

La investigación establece que el imputado presuntamente realizó tocamientos de naturaleza sexual sin consentimiento contra la adolescente, aprovechando que se encontraba en el domicilio con motivo de una comisión laboral para realizar la instalación de un servicio de Internet.

[Publicidad]

La condición en la que el imputado tuvo acceso al domicilio y la edad de la víctima forman parte de los datos incorporados por el Ministerio Público para sustentar la imputación y la agravante correspondiente.

La Fiscalía de Sonora aseveró que mantendrá una actuación firme frente a cualquier forma de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo las investigaciones para llevar ante los tribunales a quienes vulneren su integridad, dignidad y seguridad.

dmrr