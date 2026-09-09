Seis goles del París Saint-Germain, cinco del Barcelona y, como es habitual, sólo uno del Arsenal, en una jornada de miércoles en que los candidatos serios para conquistar la Liga de Campeones comenzaron con victorias.

Hubo un triplete de Ferran Torres, el ariete ganador de la Copa del Mundo, en su debut con el PSG en la competición, y dos goles para su nuevo compañero Ousmane Dembélé en una paliza 6-1 al Slovan Bratislava por parte del bicampeón vigente.

En Barcelona, Raphinha anotó dos más en su inicio de temporada a ritmo vertiginoso, y Lamine Yamal convirtió un tiro libre a través del muro defensivo del Feyenoord en una fácil victoria por 5-1.

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“Esto es lo que necesitamos. Esta es la actitud, la mentalidad que necesitamos en cada entrenamiento y puedo verlo en este momento”, dijo el técnico del Barcelona, Hansi Flick. "Esto nos hace sentir orgullosos y felices. Esto es lo que necesitamos”.

Fue una victoria típica del Arsenal por 1-0 en Napoli con el único gol anotado por el capitán del campeón inglés, Martin Ødegaard, quien de pronto se ha tornado productivo. Es su cuarto gol hasta ahora después de sólo uno en toda la temporada pasada.

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Los cuatro clubes ingleses ganaron sus partidos de apertura después de que Liverpool remontó para vencer al Atlético de Madrid por 2-1 con goles de dos mediocampistas: Dominik Szoboszlai y el argentino Alexis Mac Allister. Sin embargo, Liverpool vio a su fichaje récord Bradley Barcola salir cojeando con una aparente lesión de pantorrilla en la segunda mitad.

El delantero del Stuttgart Ermedin Demirović, poco conocido, logró un triplete en 12 minutos de la primera mitad en una victoria por 3-1 sobre el debutante noruego Viking.

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Sporting de Lisboa venció al Galatasaray 3-1 después de verse también en desventaja temprano en el partido. El tercer tanto fue un poderoso tiro libre combado por parte del uruguayo Rodrigo Zalazar.

El alto número de goles —45 en los primeros 12 partidos en esta campaña de la Liga de Campeones a una tasa de 3,75 por partido— está muy por encima del promedio de 3,47 de la temporada pasada. Ése fue el índice más alto desde la década de 1960 en el antiguo formato de la Copa de Europa.

PSG corta inusitada racha sin triunfos

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El conjunto parisiense había superado 2-1 al Aston Villa hace cuatro semanas para apoderarse de la Supercopa de la UEFA. Después de ello, no había ganado uno solo de sus cuatro partidos en Francia, incluidos tres en la Ligue 1, donde busca revalidar su título.