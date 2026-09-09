A través de redes sociales, el empresario y creador de contenido mexicano Carlos “Master” Muñoz arremetió en contra del creador digital brasileño Diego Ruzzarin, luego de que se viralizara el presunto pago que habría recibido por su conferencia en el estado de Veracruz.

Mediante un video en la plataforma de X, el conferencista criticó a Ruzzarin por aceptar un supuesto contrato público por una cantidad de más de 864 mil pesos. Un gesto que va en contra de lo que el creador suele defender y “predicar” en sus plataformas digitales.

“Para mí, cobrar caro nunca ha sido el problema. El problema empieza cuando lo que haces parece contradecir aquello que llevas años defendiendo. Puedes estar de acuerdo con Diego o conmigo, pero la congruencia también debería formar parte del discurso”, instó.

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Foto: podcast en YouTube con Roberto Mtz.

¿Cómo comenzó la polémica?

El debate comenzó a principios de esta semana, cuando en redes circuló un presunto contrato del creador con el Gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nahle García, para participar como conferencista en el Festival del Mar 2026, realizado en Coatzacoalcos de la mano de la Secretaría de Cultura de Veracruz (SECVER).

Según el documento difundido, el contrato contempla un pago de 864 mil 200 pesos por pláticas dadas por los creadores Diego Ruzzarin y Farid Dieck. La del primero llevaría por nombre “10 pensadores que cambiaron mi vida”, la cual tuvo una duración aproximada de 45 minutos con 15 minutos de preguntas, el pasado 7 de agosto en el Gimnasio 20 de Noviembre.

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Este documento muestra un importe de 745 mil pesos más 119 mil 200 pesos de IVA, más no especifica cuánto correspondió de manera individual a cada conferencista. Esta revelación generó un sinfín de críticas por parte de internautas.

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Hace años Diego Ruzzarin y yo tuvimos una de las discusiones más virales sobre capitalismo, emprendimiento y cómo entendemos el dinero.

Ahora vuelve a aparecer una ironía difícil de ignorar: un contrato público por $864 mil pesos para las conferencias llevadas acabo en Veracruz.… pic.twitter.com/oCBkiVztrs — Master Muñoz (@soymastermunoz) September 8, 2026

Ruzzarin aclara conferencia en Veracruz

Aunado a ello, el creador de contenido compartió un video en su cuenta de Instagram, donde explica que su contratación para participar en el evento fue con un proveedor privado, no directamente con el Gobierno de Veracruz. Según lo explicado, esta empresa privada habría tenido un contrato con el gobierno estatal como prestador de servicios.

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“Yo no tengo ningún contrato con el estado, no tengo acceso a los fondos públicos ni a la administración de los recursos”, señaló en su mensaje. De esta forma, el contrato difundido correspondería a la relación entre el Gobierno de Veracruz y el prestador privado.

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