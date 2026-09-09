Durante su evento especial de este miércoles 9 de septiembre, la compañía estadounidense Apple presentó el nuevo iPhone Duo, su primer dispositivo móvil con pantalla plegable.

Si bien este modelo en el diseño de teléfonos no es nuevo en el mercado tecnológico, la empresa ha tomado la decisión de hacerle frente a sus competidores al apostar por una interpretación propia del celular flexible.

Este dispositivo de formato plegable tipo libro combina una pantalla exterior de 5.4 pulgadas con un papel interno de 7.6 pulgadas. Al cerrarse conserva un formato vertical, parecido a un celular convencional. Cuando se abre, el espacio de interacción se duplica, para consumir contenido o trabajar.

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Apple presenta el iPhone Duo, su primer teléfono plegable: precio y cuándo llega. Foto: Captura de pantalla

Este formato fue implementado anteriormente por Google, Honor, Huawei y Samsung. No obstante, la empresa tecnológica llega a esta categoría con una propuesta centrada en el diseño, con el fin de resolver problemas como la resistencia de la bisagra y las marcas que dejan en la pantalla al doblarse.

Samsung reacciona al nuevo iPhone Duo

Aunado a ello, la empresa surcoreana Samsung, bromeó en redes sociales sobre la implementación de este formato a los productos de Apple, ya que esta compañía fue una de las primeras en integrar un dispositivo plegable al mercado.

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El Galaxy Fold salió a la venta en septiembre de 2019. En 2020 se le unió el Galaxy Z Fold2 y el primer Galaxy Z Flip tipo concha, que se abría de manera vertical.

A través de una publicación en la plataforma de X, Samsung escribió: "Lo siento mucho, @DuoLingo. Ellos también nos copiaron #Solidaridad", etiquetando a la cuenta oficial de la plataforma de aprendizaje de idiomas.

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Samsung y Duolingo reaccionan al nuevo iPhone Duo de Apple en redes sociales. Foto: Captura de pantalla X

En respuesta, y fiel a sus distintivas interacciones en redes sociales, Duolingo compartió una fotografía con el texto: "Nosotros infringimos". Más tarde compartió una imagen de la famosa mascota de la aplicación, con la leyenda "Este es Duo".

"Le pusieron mi nombre a un teléfono y lo hicieron doblarse... Ahora tienes espacio extra en la pantalla para hacer tu lección", se mofó.

El teléfono tiene un diseño de laminación multicapa que le otorga 40% más de firmeza, así como una placa de titanio en la base, fibra de carbono en el soporte de la bisagra y un fotopolímero especial que evita ondulaciones en la pantalla.

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El dispositivo incluye dos cámaras traseras de 48 megapíxeles y una cámara frontal de 12 megapíxeles. El celular tiene un costo inicial de 74 mil 999 pesos en su versión de 256 GB, mientras que su versión de 2 TB es de 77 mil 999 pesos.

*Con información de Israel Rivera

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