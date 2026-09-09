Desde Apple Park, ubicado en California, da inicio el evento más esperado por los fanáticos de la firma de Cupertino: Apple Event.

Durante este evento, tradicionalmente la compañía presenta su nueva generación de iPhone y otros dispositivos como los AirPods. Además, es el momento de poner fin a esos rumores sobre el lanzamiento de un iPhone plegable.

La presentación tiene como lema “Surprise and shine”, lo que abre las expectativas de los lanzamientos que se harán. En Tech Bit tenemos el minuto a minuto de los anuncios hechos por Apple.

Apple Event 2026: sigue los anuncios minuto a minuto. Imagen: captura de pantalla

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¿Qué productos se lanzaron durante el Apple Event?

Como era de esperarse, John Ternus, el nuevo CEO de Apple, lidera este evento por primera vez, después que el pasado 1 de septiembre asumiera su cargo como director ejecutivo de la compañía. Aunque Tim Cook hizo una pequeña aparición al inicio para introducir a Ternus: "el personaje principal".

La inteligencia artificial sigue siendo un elemento importante de los productos de Apple. Básicamente, Ternus considera a los productos de la compañía como un hub inteligente que entiende el contexto para brindarte las herramientas que utilizas en el día a día.

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iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max

Y comenzamos con el primer lanzamiento de Apple. Los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max se hacen presentes con mejoras en la cámara, batería y sistema de productividad. Además llegan en estos colores: negro, silver, glacier y burgundy.

Las capacidades de IA no quedan fuera de estos nuevos celulares. Siri ahora entiende tu contexto personal para ayudarte a programar tareas cotidianas o bien, darte la información que necesitas de tus dudas del día a día. Siri está lista para utilizarse en más de 300 aplicaciones, para enviar correos, preguntar por recomendaciones de restaurantes o agendar citas.

Aparecerá la Siri App en tu celular para tener acceso a la inteligencia artificial de Apple y puedes hablar con ella mediante voz. Puedes elegir entre diferentes expresiones de voz y elegir con la que te sientas más cómoda. Siri AI funciona para todos los productos de Apple. En octubre llegará la versión en español de Siri AI.

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El chip con el que estará potenciado estos dispositivos es el A20 Pro, construido en dos nanómetros. Integra una CPU de 6 núcleos con 2 núcleos de alto rendimientos para tareas exigentes, además de una GPU de 7 núcleos que mejora el desempeño gráfico de videojuegos o aplicaciones.

Con esto chip los nuevos iPhone tendrán la posibilidad de correr aplicaciones y funciones de inteligencia artificial exigentes de forma óptima.

La batería también tiene mejoras pues le dará mayor duración. La compañía asegura que llegar a cargarse al 50% en solo 15 minutos.

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El iPhone 18 Pro contará también con mejoras importantes en cámara. También llega por primera vez la función de apertura en el iPhone para que los usuarios puedan controlar la cantidad de luz que entra en sus fotografías. La cámara principal es de 48 MP.

El iPhone 18 Pro llegará en 1,199 dólares, mientras que el iPhone 18 Pro Max llegará en 1,299 dólares. Estará disponible el 18 de septiembre.

AirPods 5

Otro de los lanzamientos importantes son los AirPods 5. Una nueva generación de audífonos que llega con diferentes mejoras en el audio. Cuenta con cancelación de ruido que reduce el 50% de ruido más que en los AirPods 4. Con la función de "Adaptative Audio" no tienes que preocuparte por perder información importante de tu exterior.

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Estos audífonos también permiten conversar con Siri AI y hacerle preguntas. De igual forma te ayudará a la traducción instantánea para mantener conversaciones con personas que hablen un idioma distinto al tuyo. Cuenta con un control de volumen más fácil de manejar. La batería te puede dar hasta 5 horas con la cancelación de ruido activada.

Llegarán en 129 dólares. Llegará el 18 de septiembre y ya están en preventa desde ahora.

Apple Watch Series

Como era de esperarse, Apple presenta una nueva serie de relojes inteligentes con mejoras para las funciones de salud y con inteligencia artificial. Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4 están centrados en la salud fitness.

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Hay una mejora en los sensores de estos relojes para recopilar información de salud y encontramos funciones importantes que trabajan de la mano con Apple Intelligence.

Los relojes integran "Audio Intelligence" para capturar sonidos del exterior e incluso puede transcribir conversaciones para regresar a ver detalles que se te pudieron escapar. Siri Recap también te permitirá recapitular lo que viviste en tu día y su hay algo que debas agendar. Apple afirma que esta función puede activarse y desactivarse de forma manual, procurando la privacidad de los usuarios. Esta función estará disponible próximamente en inglés y posteriormente en otros idiomas.

Apple Watch Series 12 estará disponible en 399 dólares, mientras que el Apple Watch Ultra 4 estará a un precio de 799. Ambos estarán a la venta el 18 de septiembre pero puedes pedirlos desde ahora.

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iPhone Duo

¡Los rumores terminaron! Apple presentó de forma oficial su primer iPhone plegable. Se trata del iPhone Duo; su tamaño es similar al de un pasaporte (como ya lo vimos en el Samsung Galaxy Z Fold8). Este dispositivo tiene integrada una bisagra en medio para asegurar un mayor control al abrirlo y cerrarlo.

Las cualidades de iOS 27 permitirá distribuir de forma orgánica las aplicaciones en el iPhone Duo. Este celular básicamente está hecho para aquellos usuarios multitarea, pues pueden tener varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo.

La pantalla interior será de 7.6 pulgadas, mientras que la pantalla exterior será de 5.4 pulgadas. Viene disponible en dos colores: Star White y Night Sky; y será compatible con Apple Pencil. Cuenta con Touch ID al costado.

El interior de este nuevo dispositivo está asegurado para darle la durabilidad que necesita. Está potenciado por el chip A20 Pro que también le permitirá correr aplicaciones de inteligencia artificial.

Cuenta con dos baterías para brindar varias horas de batería. Según la compañía, logra cargarse al 50% en solo 20 minutos.

Por otro lado, encontramos una cámara principal de 48 MP. Puede usarse el celular como tripie para tomarse fotografías con la cámara frontal.

El iPhone Duo tendrá un precio de 1,999 dólares en su versión de 256 GB y estará a la venta de forma oficial el próximo 23 de octubre.

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