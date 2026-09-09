Lucia Sisic, modelo y ganadora de Miss Austria en 2024, falleció a los 22 años.

La organización Mission Austria fue quien confirmó su fallecimiento a través de redes sociales, donde dedicó unas palabras a la joven.

En la publicación, el certamen recordó a la modelo como una joven que permanecerá en la memoria de quienes la conocieron y expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y personas cercanas.

“Lucia permanecerá en nuestra memoria como una maravillosa joven. Nuestros pensamientos y profunda compasión están con su familia, sus amigos, y todas las personas que estuvieron cerca de ella durante este momento difícil”, escribió la organización.

Mission Austria fue quien confirmó el fallecimiento de Lucia Sisic. Foto: Captura de pantalla

¿Qué enfermedad padecía Lucia Sisic?

Hasta el momento, la causa de su muerte no ha sido confirmada. Sin embargo, medios locales recordaron que la modelo padecía desde su nacimiento una enfermedad de las válvulas cardíacas, condición por la que tuvo que someterse a varias cirugías a lo largo de su vida.

La última intervención habría ocurrido durante el invierno de 2025, algunos meses antes de su fallecimiento.

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En 2017, cuando fue sometida a otra cirugía, habría presentado complicaciones durante el procedimiento y tuvo que ser reanimada.

Después de aquella intervención, la joven habría sufrido dolores intensos y pérdida de movilidad en la pierna izquierda.

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En 2024, la propia Lucia utilizó su cuenta de Instagram para agradecer a un equipo de especialistas en cardiología pediátrica que la había atendido anteriormente.

En aquella publicación, la modelo reconoció el trabajo de los especialistas y médicos que la acompañaron durante sus diferentes etapas de tratamiento.

“Gracias a los especialistas y a los médicos comprometidos, que siempre me han salvado la vida con gran esfuerzo, he superado muchos momentos difíciles y he podido llevar una vida plena”, escribió en ese momento.

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En 2024, Lucia Sisic utilizó su cuenta de Instagram para agradecer a un equipo de especialistas en cardiología pediátrica que la había atendido. Foto: Captura de pantalla

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Esta fue la última publicación de Lucia Sisic en Instagram

La última publicación realizada por Sisic en Instagram fue el pasado 12 de agosto. En su cuenta acostumbraba compartir fotografías de su vida, además de imágenes de algunos de los viajes que realizaba.

En aquella ocasión publicó varias fotografías en las que aparece con un vestido color dorado mientras se encontraba afuera de una iglesia.

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La modelo acompañó las imágenes con una breve frase: “Momentos dorados”.

Esta fue la última publicación de Lucia Sisic en Instagram. Foto: Captura de pantalla

En otra de las fotografías aparece posando dentro de un salón de fiestas, lugar donde se llevaba a cabo una celebración.

Como ocurría habitualmente con sus publicaciones, varios de sus seguidores reaccionaron con mensajes de cariño y comentarios en los que destacaban lo bien que lucía.

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