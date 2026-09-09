La Pensión Bienestar del bimestre septiembre-octubre sigue su curso y este miércoles 9 de septiembre hay un nuevo grupo de beneficiarios que recibirá su depósito.

El pago forma parte del quinto apoyo de 2026 y llegará directamente a través de la tarjeta del Bienestar, de acuerdo con el calendario establecido para este bimestre.

Conoce que beneficiarios reciben su depósito este miércoles 9 de septiembre. Foto: Gobierno de México

¿Quién cobra la Pensión Bienestar HOY, 9 de septiembre?

Este miércoles corresponde el turno a las personas cuyo apellido paterno comienza con la letra G, de acuerdo con el calendario de pagos de la Pensión Bienestar.

Además, este miércoles hay otro apoyo que también llega a sus beneficiarios. Las personas incorporadas a Sembrando Vida recibirán un depósito de 6 mil 450 pesos.

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¿Cómo quedó el calendario del bimestre septiembre-octubre?

Después de la letra G, el calendario marca las siguientes fechas para la entrega de la Pensión Bienestar:

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Las personas cuyo apellido paterno comienza con H, I, J y K recibirán el pago el jueves 10 de septiembre.

Para la letra L, el depósito está programado para el viernes 11 de septiembre.

En el caso de la letra M, el pago se realizará el lunes 14 y martes 15 de septiembre.

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Posteriormente, las iniciales N, Ñ y O tendrán su depósito el jueves 17 de septiembre.

Para quienes tienen las letras P y Q, la fecha marcada es el viernes 18 de septiembre, mientras que los beneficiarios con apellido iniciado en R recibirán el apoyo el lunes 21 y martes 22 de septiembre.

Conoce quién recibe su depósito de la Pensión del Bienestar HOY. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

Después llegará el turno de la letra S, programado para el miércoles 23 de septiembre. Las iniciales T, U y V tendrán su pago el jueves 24 de septiembre.

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El calendario concluirá con las letras W, X, Y y Z, cuyos beneficiarios recibirán el depósito el viernes 25 de septiembre.

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¿Cuánto dinero depositan de la Pensión Bienestar?

Una de las dudas que aparece cada vez que comienza un nuevo periodo de pagos es cuánto dinero recibirá cada beneficiario. En este caso, la cantidad depende del programa social al que pertenece cada persona.

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La Pensión para Adultos Mayores contempla un depósito de 6 mil 400 pesos.

En el caso de la Pensión Mujeres Bienestar, el apoyo correspondiente es de 3 mil 100 pesos.

Por otro lado, las personas beneficiarias de la Pensión para Personas con Discapacidad recibirán 3 mil 300 pesos durante este bimestre.

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Mientras tanto, el Programa para Hijos de Madres Trabajadoras contempla un apoyo de mil 650 pesos por cada menor registrado.

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