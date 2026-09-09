Las mañanas suelen transcurrir en una carrera contra el reloj, entre alarmas que se posponen y la prisa por salir de casa.

En medio de esa rutina acelerada, preparar un atole de avena y chocolate se convierte en la alternativa ideal para no salir a la calle sin haber consumido ningún alimento tras horas de ayuno nocturno.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el primer alimento del día es fundamental para el organismo, ya que un desayuno nutritivo debe aportar entre el 20 y el 25% del requerimiento calórico diario.

Además, contribuye a alcanzar una ingesta adecuada de vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos y grasas saludables.

Para resolver la falta de tiempo sin comprometer la salud, integrar ingredientes como la avena permite crear platillos completos en cuestión de instantes.

Este cereal destaca por su aporte de nutrimentos como zinc, vitamina B12, ácido fólico, hierro y vitamina A, elementos clave que contribuyen al fortalecimiento del sistema inmunológico.

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Para que no salgas de casa con el estómago vacío, los especialistas de Quaker comparten una receta fácil de desayuno reconfortante, accesible y lista en solo tres minutos: un tradicional atole de avena y chocolate.

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Servir una taza de atole de avena y chocolate bien caliente es ideal para iniciar las mañanas con energía. Foto: Magnific.

Receta: Atole de avena y chocolate exprés

Esta bebida combina la cremosidad de la avena con el toque reconfortante del cacao y la canela, logrando una textura suave ideal para las mañanas frescas.

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Tiempo de preparación: 3 minutos

Porciones: 2 a 3 personas

Ingredientes:

1 taza de avena

2 tazas de agua

2 tazas de leche (entera, descremada o vegetal de tu preferencia)

1 varita de canela

2 cucharadas de chocolate en polvo sin azúcar

Endulzante o azúcar al gusto

Modo de preparación:

Coloca en el vaso de la licuadora la avena junto con las dos tazas de agua. Licúa a velocidad media hasta obtener una mezcla homogénea e integrada. Vierte la preparación en una olla pequeña y cocina a fuego medio. Agrega la leche, la canela, el chocolate en polvo sin azúcar y el endulzante de tu elección. Mueve de manera constante con un batidor de globo o una cuchara de madera para integrar el chocolate y evitar que se pegue al fondo. Deja cocinar durante un par de minutos hasta que la mezcla rompa en hervor y alcance la consistencia afelpada y espesa del atole tradicional. Sirve bien caliente.

Al final, cuidar de tu salud y consentirte en el desayuno es posible incluso durante las mañanas más ajetreadas.

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Con solo un par de ingredientes y tres minutos en la cocina, este atole de avena y chocolate se convertirá en tu aliado favorito para disfrutar de una tradición reconfortante sin descuidar tu bienestar.

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