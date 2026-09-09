El pasado 8 de septiembre por la tarde, la activista y modelo Vivian Jenna Wilson captó la atención pública tras la difusión de un video comercial centrado en temas de tecnología e inteligencia artificial.

La pieza audiovisual generó conversación en plataformas digitales al incluir un mensaje que diversos observadores interpretan como un cuestionamiento directo hacia las empresas desarrolladoras de robótica vinculadas a su familia.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

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¿De qué trata el video?

De acuerdo con el material audiovisual difundido en las redes oficiales de la firma internacional de moda Desigual, la campaña lleva por título "Born to Disobey" (Nacido para desobedecer).

En el metraje, la modelo comparte escena con un autómata humanoide denominado DESI 84, cuyo aspecto visual guarda similitudes estéticas con los prototipos presentados por la industria del sector robótico. Durante el desarrollo del video comercial, destaca la declaración expresada por la protagonista: "Él fue diseñado para obedecer. Yo no".

Vivian Jenna Wilson nació el 15 de abril de 2004, fruto del matrimonio entre el empresario Elon Musk y la autora Justine Musk. En 2022, la joven tramitó de forma oficial el cambio legal de su nombre y género ante las autoridades de los Estados Unidos (en cumplimiento con las normativas locales del estado de California), decisión con la que adoptó formalmente el apellido de soltera de su madre y confirmó el distanciamiento total respecto a su figura paterna.

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Desde entonces, Wilson consolidó su voz pública como defensora de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

Elon Musk’s transgender son Vivian Wilson mocks his father’s robots as he destroys one in ‘queer’ fashion ad campaign.



“He was designed to obey, I wasn’t.”



Elon Musk previously said his estranged trans son has been destroyed by the “woke mind virus.” pic.twitter.com/v5yOSN1i89 — Oli London (@OliLondonTV) September 7, 2026

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Trayectoria personal y postura pública frente al entorno familiar

Las declaraciones recientes de Wilson reflejan una postura crítica hacia el entorno corporativo y las posturas sociopolíticas de su padre, de quien no recibe apoyo económico ni mantiene comunicación desde hace años.

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Origen e identidad: Nacida en 2004, realizó en 2022 la modificación formal de sus documentos de identidad para prescindir del apellido paterno y reafirmar su transición de género.

Nacida en 2004, realizó en 2022 la modificación formal de sus de identidad para prescindir del apellido paterno y reafirmar su de género. Activismo y modelaje: Mantiene una participación constante en proyectos de difusión sobre equidad e inclusión, colaborando con marcas de proyección global.

Mantiene una participación en proyectos de difusión sobre e inclusión, colaborando con marcas de proyección global. La campaña "Born to Disobey": El comercial audiovisual junta a la activista con un androide para resaltar valores de autonomía frente a la programación de la inteligencia artificial.

El comercial audiovisual junta a la activista con un androide para resaltar valores de autonomía frente a la programación de la inteligencia artificial. Distanciamiento explícito: Según se aprecia en las secuencias del video viral, el discurso central defiende la independencia personal frente a los mandatos de obediencia de los desarrollos tecnológicos.

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