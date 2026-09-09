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San Luis Río Colorado, Sonora. - Wendy Estefanía Zepeda Alfaro fue localizada sin vida tras diez días de haber sido reportada desaparecida y buscada por su familia que realizó varias manifestaciones para exigir a las autoridades su regreso.
La mujer de 26 años de edad, desaparecida el 29 de agosto, fue localizada sin vida en una parcela del valle del fronterizo municipio de San Luis Río Colorado.
La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que investiga la desaparición y posterior localización sin vida de Wendy Estefany “N”, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
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Desde la recepción de la denuncia se han realizado entrevistas, inspecciones, análisis de videograbaciones, solicitudes de información, un cateo autorizado judicialmente y diversas diligencias periciales encaminadas a reconstruir lo ocurrido.
Como resultado de los actos de investigación, se tiene identificada a una persona de interés, respecto de quien continúa la obtención y análisis de datos de prueba para establecer su posible relación con los hechos y determinar las acciones legales correspondientes.
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La Fiscalía de Sonora externó que mantiene comunicación y acompañamiento a la familia de Wendy Estefany “N”, mientras continúa la investigación con perspectiva de género y respeto a la dignidad de la víctima, con el compromiso de esclarecer los hechos y procurar justicia.
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dmrr/cr
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