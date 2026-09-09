Tepic, Nay.- Nayarit registró una reducción de 65.3 por ciento el promedio diario de homicidios dolosos entre enero y agosto de 2026, en comparación con el mismo periodo del año pasado, con lo que se ubicó como la segunda entidad con mayor disminución a nivel nacional.

La cifras fueron presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante los primeros ochos meses del año Nayarit registró 42 víctimas de homicidio doloso, cifra que representa 0.4 por ciento del total nacional.

30 de las 32 entidades federativas redujeron su promedio diario de homicidios dolosos al comparar enero-agosto de 2026. Foto: SESNSP

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Con estas cifras, la entidad se ubicó entre los estados con menor número de víctimas de este delito durante el periodo analizado.

San Luis Potosí ocupó el primer lugar nacional en reducción de homicidios, con una disminución de 79.8 por ciento, mientras que Nayarit se colocó en segundo sitio, con 65.3 por ciento.

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En total, 30 de las 32 entidades federativas redujeron su promedio diario de homicidios dolosos al comparar enero-agosto de 2026 con el mismo periodo de 2025.

Navarro atribuye reducción a coordinación

Tras darse a conocer los resultados, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero (Morena), dijo que las cifras muestran un avance en las condiciones de seguridad de la entidad, aunque mencionó que las autoridades deben mantener el trabajo de manera permanente.

El mandatario atribuyó la reducción a las acciones de prevención y contención del delito, así como a la coordinación entre el Gobierno de México, el Gobierno de Nayarit y las instituciones encargadas de seguridad y procuración de justicia.

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