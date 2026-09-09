San Luis Potosí.— Nuevamente el estado de San Luis Potosí se colocó en el primer lugar nacional en la reducción de homicidios dolosos, con una baja de 79.8% de este delito de enero a agosto de 2026.

Los resultados revelan que esta entidad del centro del país es segura para actividades económicas, por su tranquilidad laboral y paz social; por ello, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló de esta reducción en los homicidios dolosos, de acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

A unos días de que se realice el Quinto Informe de Gobierno del mandatario Ricardo Gallardo Cardona, estos avances reflejan el compromiso integral que se tiene y se cumple con consolidar una estrategia de seguridad con presencia territorial, coordinación institucional y atención permanente a las causas.

Los datos del SESNSP también muestran que, con 34 casos de homicidios dolosos registrados entre enero y agosto, equivalentes a 0.3% del total nacional, San Luis Potosí se ubicó en el segundo lugar nacional con menor número de casos, únicamente por debajo de Yucatán.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado (SSPC), Jesús Juárez Hernández, afirmó que estos resultados forman parte de la Estrategia Integral de Seguridad encabezada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Ello ha permitido ampliar las capacidades de la Guardia Civil Estatal, mantener presencia operativa en las cuatro regiones del estado y sumar acciones de prevención y atención social, como parte de un gobierno que cumple.

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El titular de la SSPC dijo que el compromiso es mantener estas acciones sin bajar la guardia, para preservar la paz y generar mejores condiciones de seguridad para las familias potosinas.

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