El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, condenó el asesinato de la excandidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la presidencia municipal de Matías Romero Avendaño, Amy Navarrete Arriola, y dos personas más, la tarde de ayer.

A través de su cuenta en X, el mandatario informó que las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad desplegaron un operativo y reforzaron la vigilancia en la zona.

"La Fiscalía del Estado ya realiza las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables. He instruido mantener presencia y coordinación permanente en la zona. En Oaxaca, no habrá impunidad”, aseguró.

Amy Navarrete fue asesinada en la agencia municipal de Paso Guayabo, perteneciente al municipio de Matías Romero Avendaño, donde se celebraban las festividades de la Virgen de la Natividad. En el ataque armado fueron asesinados dos hombres, uno de ellos identificado como su fotógrafo personal.

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Hoy, en Matías Romero Avendaño se celebrará una misa de cuerpo presente para rendirle homenaje y posteriormente su cuerpo será trasladado a la ciudad de Oaxaca.

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De acuerdo con medios locales, Amy Navarrete buscaba postularse nuevamente a la presidencia municipal de Matías Romero Avendaño, un municipio ubicado en la zona norte de la región del Istmo de Tehuantepec, a través de una alianza entre los partidos políticos PVEM y del Trabajo (PT).

Su asesinato ocurrió a sólo un día de iniciado el proceso electoral local 2026-2027 en Oaxaca y en el que se renovará la Cámara de Diputados del Estado y 152 ayuntamientos que se rigen por el sistema de partidos políticos.

Amy Navarrete era ex esposa del magistrado del entonces Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca, Enrique Pacheco, quien fue asesinado el 13 de septiembre de 2021 al salir de su vivienda ubicada en la colonia Reforma de la capital del estado.

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