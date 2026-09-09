Huamuxtitlán, Gro.— La reina de las fiestas patrias es un símbolo tradicional de la celebración del Día de la Independencia que se festeja en cada rincón de México.

La selección de la reina se determina mediante certámenes de belleza o conocimiento, pero en el municipio de Huamuxtitlán, en la Montaña de Guerrero, desde hace 72 años se realiza mediante una pelea de gallos. Cada gallo representa a una de las candidatas de los siete barrios, el gallo que gana es el que obtiene la corona de la reina.

Las siete candidatas a reina de las fiestas patrias representan a los barrios del Rosario, San Nicolás, Perla de Oriente, La Asunción, Las Ánimas, Tlalixtaquilla y San Pedro. Foto: Salvador Cisneros/ EL UNIVERSAL

La tradición del “conquián de gallos” para elegir a la reina de las fiestas patrias nació en 1954, cuando en Huamuxtitlán los organizadores de la feria del arroz decidieron que el certamen para elegir a la reina sería a la suerte, mediante una pelea de gallos, una actividad muy popular en las comunidades durante las fiestas patronales. Se le denominó conquián como el juego de la baraja española. De la fiesta patronal pasó también al certamen para elegir a la reina de las fiestas patrias.

En este 2026 la tradición sigue más viva que nunca, la ciudadanía de Huamuxtitlán participa año con año apoyando a cada una de las siete candidatas que representen a los barrios del Rosario, San Nicolás, Perla de Oriente, La Asunción, Las Ánimas, Tlalixtaquilla y San Pedro.

Este año las candidatas cambiaron los carros alegóricos por algo aún más tradicional, montaron a caballo para el recorrido por las principales calles del municipio, con el que se anuncia el inicio del conquián de gallos y también comienzan los festejos de las fiestas patrias.

Este año las concursantes decidieron hacer el recorrido hacia el ruedo en caballo. Foto: Salvador Cisneros/ EL UNIVERSAL

Durante el conquián de gallos las candidatas presentan un gallo de peso libre, los cuales son soltados al ruedo para una pelea de todos contra todos. Las reglas son simples, sólo un gallo debe quedar de pie, pero si termina el tiempo de la pelea y hay más de un ganador, la decisión de quién será la reina de las fiestas patrias se determina con un juego de baraja española, la carta con mayor valor es la que gana.

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El conquián de gallos pone a más de un centenar de personas con la piel de gallina, todos alrededor del ruedo observan detalladamente al gallo de su barrio, principalmente las candidatas que han puesto toda su fe en un ave que es conocida por su temperamento agresivo.

Cada una desea coronarse reina durante la celebración del Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre y al día siguiente lucir su corona durante el tradicional recorrido del desfile cívico por las principales calles del municipio.

En el conquián compiten siete gallos y el que gane es el que obtiene la corona para su candidata. Foto: Salvador Cisneros/ EL UNIVERSAL

Después de media hora de batalla campal, las porras del comité del barrio de Las Ánimas anuncian el tan esperado triunfo, su candidata pasa al ruedo donde el alcalde y su comitiva le entregan un ramo de flores y su banda de reina de las fiestas patrias que portará hasta el tan esperado día en el que la corona le sea colocada y con ello marque un año más de historia y tradiciones que identifican desde hace 72 años a este municipio de la Montaña de Guerrero.

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