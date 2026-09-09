Ciudad Juárez. - La tarde de este miércoles fue inaugurada la Torre Centinela en Ciudad Juárez, Chihuahua, la cual cuenta con más de 10 mil cámaras de seguridad y 20 pisos.

La Torre Centinela forma parte del proyecto de seguridad más importante de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y para la cual se invirtieron más de 4 mil millones de pesos.

En el evento inaugural, el cual estuvo encabezado por la gobernadora y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) Gilberto Loya, se informó que la infraestructura tecnológica de la estrategia Centinela cuenta con 10 mil cámaras interconectadas y mil 791 cámaras lectoras de placas, brindando cobertura en las 13 regiones del estado.

Gilberto Loya, titular de la SSPE, dijo en su mensaje que la Torre es de relevancia en la estrategia de seguridad Centinela, posicionada actualmente como un referente a nivel internacional. (09/09/26) Foto: Especial.

En cuanto a las especificaciones técnicas se detalló que la Torre Centinela cuenta con 114 metros de altura distribuidos en 20 niveles, ubicada en un terreno de 4 mil 378 metros cuadrados, con más de 17 mil 800 metros cuadrados de construcción.

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La construcción que inició el 10 de agosto de 2022, consta de 58 pilas de cimentación de concreto reforzado y se dijo que el peso total sería de más de 2 mil 400 toneladas de acero estructural.

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Según se detalló, tiene capacidad para albergar a más de 600 elementos y personal administrativo laborando, además de contar con un estacionamiento y áreas de servicio.

La Torre Centinela comenzó operaciones de manera paulatina, lo cual, sumado a la red de subcentros en las regiones estratégicas del estado. (09/09/26) Foto: Especial.

La Torre Centinela comenzó operaciones de manera paulatina, lo cual, sumado a la red de subcentros en las regiones estratégicas del estado.

De manera oficial, se detalló que a la fecha ha permitido una reducción del 18 por ciento en homicidios dolosos, lo que representa 2 mil 145 víctimas menos en comparación con la administración anterior.

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Además, tras 60 meses de trabajo coordinado, se ha logrado la detención de más de 19,000 presuntos delincuentes, así como el aseguramiento de 1,725 armas de fuego, 96,986 cartuchos útiles, 5 millones 709,886 dosis de fentanilo y diversas drogas.

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Gilberto Loya, titular de la SSPE, dijo en su mensaje que la Torre es de relevancia en la estrategia de seguridad Centinela, posicionada actualmente como un referente a nivel internacional.

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La Torre Centinela forma parte del proyecto de seguridad más importante de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. (09/09/26) Foto: Especial.

“Gracias a esta estructura, hoy Chihuahua cuenta con mayores capacidades para enfrentar los desafíos de seguridad. Lo que hoy inauguramos es más que un edificio. Un edificio se construye con concreto, acero y cristal. Una institución de seguridad se construye con decisiones, personas, capacidades y visión”, señaló el titular de la SSPE.

El evento concluyó con un recorrido oficial por las instalaciones de la torre, en el que las autoridades federales y estatales constataron los centros de monitoreo, la capacidad de reacción tecnológica y la operatividad policial que se coordinará desde cada una de las áreas del edificio ubicado en la zona centro de Ciudad Juárez.

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