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Este fin de semana, el calendario del futbol mexicano tendrá Clásico Joven y Clásico Regio. En el Estadio Banorte, Cruz Azul y América jugarán por un significativo triunfo. Mientras que Monterrey recibirá a Tigres en el Estadio BBVA.
De momento, las Águilas son líderes en la tabla general del torneo Apertura 2026. Por debajo se encuentran Chivas, Toluca, Tijuana, Atlas, Cruz Azul, Querétaro y León.
Estos son los horarios y canales de transmisión para ver los ocho partidos que se disputarán del 11 al 13 de septiembre. Cabe destacar que, de ellos, solo cuatro podrán verse por televisión abierta.
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Horarios y canales para ver todos los partidos de la Jornada 8 del Apertura 2026
Viernes, 11 de septiembre
- Necaxa vs Puebla | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por FOX One y FOX.
- Atlante vs Pachuca | 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por Azteca 7, Disney+ Premium y ESPN 2.
- Tijuana vs Querétaro | 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por FOX One y FOX.
Sábado, 12 de septiembre
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- Toluca vs Atlas | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por TUDN y Canal 5.
- Monterrey vs Tigres | 19:10 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por ViX Premium, TUDN, Canal 5 y Layvtime en YouTube.
- Cruz Azul vs América | 21:15 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por ViX Premium, TUDN y Canal 5.
Domingo, 13 de septiembre
- Santos Laguna vs FC Juárez | 18:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por Disney+ Premium, ViX Premium, ESPN y Layvtime en Youtube.
- Chivas vs Pumas | 19:07 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por Amazon Prime Video.
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