[Publicidad]
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, anunció que las clases en todos los niveles de educación pública en la entidad se realizarán a distancia a partir del turno vespertino de este miércoles 9 de septiembre y durante el jueves 10 y viernes 11, en todo el estado, como medida preventiva ante las altas temperaturas y para proteger la salud de estudiantes y personal docente.
Mediante un video difundido en redes sociales, Ávila Olmeda señaló que la decisión fue tomada en coordinación con Protección Civil, debido a que las temperaturas se han intensificado en los últimos días en distintas regiones de Baja California.
La mandataria estatal señaló que la medida busca reducir la exposición de los estudiantes a las condiciones extremas de calor y prevenir afectaciones a la salud de niñas, niños y adolescentes, así como del personal educativo.
Lee también Rachas de viento dejan 42 viviendas sin techo en Zinacantán, Chiapas; reportan daños en luz y telefonía
En el caso de las escuelas particulares, cada institución determinará la modalidad en la que desarrollará sus actividades académicas durante estos días.
El gobierno estatal pidió a madres y padres de familia, estudiantes y personal educativo mantenerse atentos a los avisos oficiales que emitan el Gobierno de Baja California y la Secretaría de Educación.
[Publicidad]
Asimismo, Marina del Pilar informó que se mantendrá un monitoreo permanente de las condiciones climatológicas y que continuarán reforzándose las medidas preventivas en los distintos municipios del estado.
Lee también Vinculan a proceso a sujeto por abuso sexual de menor de edad en Cajeme, Sonora; entró al domicilio para hacer conexiones de internet
Finalmente, la gobernadora recordó que Baja California cuenta con albergues y puntos de hidratación permanentes para atender a quienes lo necesiten, además recomendó:
[Publicidad]
- Consumir agua constantemente,
- Evitar la exposición al sol durante las horas de mayor intensidad
- Prestar especial atención a las personas más vulnerables.
- Ante cualquier emergencia, pidió comunicarse al 911.
Asesinan a dos hombres dentro de hotel en Mazatlán; una víctima sería presuntamente integrante de la Guardia Nacional
dmrr/cr
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Liga MX: ¿Por dónde se podrán ver los partidos de la Jornada 8 del Apertura 2026?
Estados
Maru Campos inaugura la Torre Centinela en Ciudad Juárez; es el proyecto de seguridad más importante de su gobierno
Estados
Baja California suspende clases presenciales por altas temperaturas; serán en línea
Universal Deportes
Liga MX: Los últimos movimientos del mercado de fichajes antes del cierre de registros para el Apertura 2026
Al día
¡A tomar previsiones! Linea 12 del Metro cerrará nueve estaciones durante cinco días
Fútbol
¡12 MILLONES POR MONTIEL! Atlas prepara el bombazo del torneo
La Roja
¡SINIESTRO! Abandonan cuerpo en La Resurrección Puebla, se desconoce su identidad
Fútbol
¡TAN RÁPIDO! Gabriel Jesús se estrena con el Barcelona anotando gol