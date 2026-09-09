La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, anunció que las clases en todos los niveles de educación pública en la entidad se realizarán a distancia a partir del turno vespertino de este miércoles 9 de septiembre y durante el jueves 10 y viernes 11, en todo el estado, como medida preventiva ante las altas temperaturas y para proteger la salud de estudiantes y personal docente.

Mediante un video difundido en redes sociales, Ávila Olmeda señaló que la decisión fue tomada en coordinación con Protección Civil, debido a que las temperaturas se han intensificado en los últimos días en distintas regiones de Baja California.

La mandataria estatal señaló que la medida busca reducir la exposición de los estudiantes a las condiciones extremas de calor y prevenir afectaciones a la salud de niñas, niños y adolescentes, así como del personal educativo.

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En el caso de las escuelas particulares, cada institución determinará la modalidad en la que desarrollará sus actividades académicas durante estos días.

El gobierno estatal pidió a madres y padres de familia, estudiantes y personal educativo mantenerse atentos a los avisos oficiales que emitan el Gobierno de Baja California y la Secretaría de Educación.

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Asimismo, Marina del Pilar informó que se mantendrá un monitoreo permanente de las condiciones climatológicas y que continuarán reforzándose las medidas preventivas en los distintos municipios del estado.

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Finalmente, la gobernadora recordó que Baja California cuenta con albergues y puntos de hidratación permanentes para atender a quienes lo necesiten, además recomendó:

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Consumir agua constantemente,

Evitar la exposición al sol durante las horas de mayor intensidad

Prestar especial atención a las personas más vulnerables.

Ante cualquier emergencia, pidió comunicarse al 911.

dmrr/cr