San Cristóbal de las Casas, Chis. - Rachas de vientos provocaron que 42 viviendas fueran destechadas, así como el cableado de luz y telefonía residencial resultaron dañados, en las comunidades de Elambó Alto, Elambó Bajo y Paste, del municipio tzotzil de Zinacantán.

La Secretaría de Protección Civil informó que las 42 viviendas con techo de lámina de zinc fueron destechadas, pero el viento también provocó daños en el cableado de tendido eléctrico y telefonía residencial fueran afectados y una antena de telecomunicaciones fue derribada, pero se desconoce a qué compañía pertenece.

Elementos de Protección Civil Municipal, Policía Municipal y voluntarios recorrieron las comunidades para atender a los afectados. (09/09/26) Foto: Especial.

Elementos de Protección Civil Municipal, Policía Municipal y voluntarios recorrieron las comunidades para atender a los afectados, pero por fortuna, no hay personas lesionadas, solo algunas que resultaron con crisis nerviosa.

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Algunos postes que sostienen el cableado de telefonía residencial cedieron por las rachas de viento, pero con la ayuda de pobladores de Zinacantán, fueron levantados e instalados correctamente.

Esta noche continúa los recorridos, para cuantificar los daños, con el fin de que las 42 familias puedan recibir láminas y otros materiales. (09/09/26) Foto: Especial.

Esta noche continúan los recorridos para cuantificar los daños, con el fin de que las 42 familias puedan recibir láminas y otros materiales para la reconstrucción de sus viviendas.

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Ninguna de las familias ha sido trasladada a un albergue, ya que cuentan con otros espacios en sus viviendas, donde pueden pernoctar en caso de lluvia.

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