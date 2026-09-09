A unas horas de que arranque la actividad de la Jornada 8 del Apertura 2026, los equipos de la Liga MX apuraron los últimos detalles de sus plantillas ante el cierre del periodo de registros entre clubes del futbol mexicano.

La fecha límite provocó una intensa actividad, con directivos y cuerpos técnicos trabajando contrarreloj para concretar negociaciones que pudieran fortalecer a sus planteles de cara a la recta más importante del torneo.

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Las últimas horas del mercado nacional estuvieron marcadas por intercambios de futbolistas, préstamos y transferencias definitivas entre instituciones de la Liga MX, movimientos que despertaron la expectativa de las aficiones y que podrían tener un impacto inmediato en el rendimiento de varios equipos.

Aunque el mercado entre clubes mexicanos ya bajó el telón, las directivas todavía cuentan con margen de maniobra para sumar jugadores procedentes de ligas extranjeras.

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Con el cierre internacional programado para el viernes 11 de septiembre a las 23:59 horas, varios equipos mantienen abiertas negociaciones y no se descarta que en las próximas horas se concreten fichajes de última hora que sacudan el panorama del Apertura 2026.

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