[Publicidad]
A unas horas de que arranque la actividad de la Jornada 8 del Apertura 2026, los equipos de la Liga MX apuraron los últimos detalles de sus plantillas ante el cierre del periodo de registros entre clubes del futbol mexicano.
La fecha límite provocó una intensa actividad, con directivos y cuerpos técnicos trabajando contrarreloj para concretar negociaciones que pudieran fortalecer a sus planteles de cara a la recta más importante del torneo.
Lee también Rafael Márquez y Gabriel Milito se reencuentran en Guadalajara tras coincidir en Barcelona
Las últimas horas del mercado nacional estuvieron marcadas por intercambios de futbolistas, préstamos y transferencias definitivas entre instituciones de la Liga MX, movimientos que despertaron la expectativa de las aficiones y que podrían tener un impacto inmediato en el rendimiento de varios equipos.
Aunque el mercado entre clubes mexicanos ya bajó el telón, las directivas todavía cuentan con margen de maniobra para sumar jugadores procedentes de ligas extranjeras.
Lee también Tigres apunta a una nueva estrella internacional para reforzar su plantilla
[Publicidad]
Con el cierre internacional programado para el viernes 11 de septiembre a las 23:59 horas, varios equipos mantienen abiertas negociaciones y no se descarta que en las próximas horas se concreten fichajes de última hora que sacudan el panorama del Apertura 2026.
LOS ÚLTIMOS MOVIMIENTOS EN LA LIGA MX
- Emiliano Gómez pasa del Club Puebla a Tigres
- Sebastián Santos deja León para llegar a Pachuca
- Elías Montiel será nuevo jugador de Atlas
- Carlos Gruezo de Santos Laguna terminó su relación con el equipo
- Jean Unjanque sale de Querétaro para jugar con Xamax de Suiza
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Liga MX: ¿Por dónde se podrán ver los partidos de la Jornada 8 del Apertura 2026?
Estados
Maru Campos inaugura la Torre Centinela en Ciudad Juárez; es el proyecto de seguridad más importante de su gobierno
Estados
Baja California suspende clases presenciales por altas temperaturas; serán en línea
Universal Deportes
Liga MX: Los últimos movimientos del mercado de fichajes antes del cierre de registros para el Apertura 2026