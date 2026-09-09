Después de dos años sin operar, Centro Kalan reabrió. El espacio dedicado a las Culturas de Salud y Bienestar fue inaugurado en septiembre de 2024, pero nunca recibió al público, hasta hoy, que en un comunicado de prensa Secretaría de Salud y la de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), anunciaron su apertura.

De acuerdo con David Kershenobich, titular de Salud, los contenidos de Kalan “buscan generar experiencias que permitan aprender de manera sencilla, interactiva y sin estigmas sobre nutrición, actividad física, salud mental y otros factores que influyen directamente en la calidad de vida”.

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Por su parte, la secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz, indicó que la divulgación científica se vinculará con la promoción de la salud, el bienestar integral y la educación, esa es la forma en la que Secihti participa en Centro Kalan.

Secretaría de Educación Pública también forma parte del Centro, pues se incorporó un espacio para presentar las acciones y avances de la estrategia Vive Saludable, vive feliz en las escuelas.

En el comunicado se indica que el recinto ya tuvo una actividad, que fue una charla impartida por José Franco López y que se tituló “Exploración de la Luna: nuevos horizontes para la ciencia y la humanidad”.

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“En un principio, Kalan estará abierto al público de lunes a viernes, con actividades y contenidos dirigidos a personas de todas las edades para acercarlas al conocimiento, la prevención y el cuidado de la salud”, se lee en el comunicado.

La polémica de Centro Kalan

Centro Kalan protagonizó una polémica el año pasado. El recinto, ubicado en Lieja 7, dejó de ser la sede de la Secretaría de Salud a inicios del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, para convertirse en lo que inicialmente se manejó como Museo Nacional de Salud (Munasal) y que después devino en Kalan.

El cambio se debió a que a finales de 2022, el expresidente encomendara el proyecto a María Elena Álvarez-Buylla, entonces directora del extinto Consejo Nacional de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Conahcyt).

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El inmueble fue sometido a restauraciones, modificaciones y alteraciones en su jardín –trabajo que fue evaluado como un “rotundo fracaso” por el arquitecto especializado en patrimonio Saúl Alcántara–, obras que llevaron dos años, a las que se asignaron contratos directos a despachos como Estudio MMX, que también realizó un proyecto personal en la residencia de Álvarez-Buylla por esos mismos años.

Hasta el año pasado, Salud y Ciencia no habían aclarado el costo total del Centro Kalan, pues en el sexenio anterior, tanto Conahcyt como Salud manejaron cifras distintas, al grado de haber una diferencia de 80 millones de pesos: El día de la inauguración, 29 de septiembre de 2024, Álvarez-Buylla indicó que el recinto había costado 282 millones de pesos, una cifra ligeramente distinta a los 285 mdp que se indican en un video que hizo Conahcyt y se proyectó ese mismo día.

Sin embargo, la Secretaría de Salud calculó en el “Análisis Costo-Eficiencia del Programa y Proyecto de Inversión del Proyecto Integral de Restauración y Adecuación para el establecimiento del Centro Nacional de Culturas de Salud y Bienestar”, documento de junio de 2023, que el monto total de inversión del proyecto sería de 346 millones 656 mil 952 pesos. Pero en 2024, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Salud indica que destinó más dinero, siendo 359 millones 990 mil 427 pesos en total.

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