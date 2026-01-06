Más Información

Machado agradece a Trump captura de Maduro; promete regresar a Venezuela “lo antes posible”

"Soy prisionero de guerra"; las frases de Nicolás Maduro en su primera audiencia en Nueva York

Nicolás Maduro bajo custodia en Nueva York; sigue EN VIVO la cobertura

Barry Pollack, el abogado de Julian Assange, defenderá a Maduro; ¿qué sabemos de él?

Dan último adiós a Rosa Elena, de 80 años, víctima de los bombardeos de EU; el funeral se llevó a cabo bajo resguardo policial

Tren Interoceánico: Defensa de tres víctimas presentan denuncia ante FGR; van contra autoridades y contratistas

Dictan prisión preventiva oficiosa contra Pedro Inzunza “El Sagitario” y tres personas más; permanecen en el Altiplano

Definen ruta de aprobación y de funcionarios del INE para reforma electoral; Congreso perfila avalarla en marzo

Para 2026, el sector de enfrentará varios retos, entre ellos la consolidación de su estructura como Secretaría y ya no como Consejo, con un presupuesto de 37 mil 360 millones de pesos para 2026.

Sin embargo, uno de los mayores pendientes que arrastra la Secretaría de Ciencia es el Centro Nacional de Cultura de la Salud y Bienestar Kalan, proyecto que se realizó en la gestión de la exdirectora del Conahcyt, , que fue inaugurado en septiembre de 2024 y que hoy está cerrado al público.

Este gran proyecto costó al erario 282 millones de pesos y se vio manchado por conflictos de interés, ya que la empresa que realizó la museografía fue la misma que intervino el estudio de la hija de Álvarez-Buylla, la artista Jimena García.

Otro gran pendiente es el futuro del Gran Telescopio Milimétrico, del que personal ha informado su posible desaparición por falta de recursos, ya que no tuvo asignaciones presupuestarias para 2026.

De acuerdo con Rosaura Ruiz y el gobierno federal, en 2026 la Secretaría de Ciencia buscará fortalecer la investigación nacional y conectarla con las nuevas universidades Rosario Castellanos, creadas por la presidenta Sheinbaum.

Algunos proyectos como Olinia, una línea de autos eléctricos sustentables, así como Kutsari, que busca “la soberanía tecnológica” en materia de semiconductores, son algunos de los pendientes que deberán mostrar resultados en 2026.

Otro proyecto que deberá rendir frutos es el Centro Público de Formación de IA, inaugurado hace unos meses.

