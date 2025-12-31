Ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Programa Institucional del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), que estaba pendiente desde el año pasado, y con el cual la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnologías e Innovación (SECIHTI) pretende alinear las atribuciones y acciones de dicho instituto con los proyectos del Poder Ejecutivo, además de fijar metas, objetivos y planes de acción.

El Programa Institucional y la totalidad de sus acciones se realizarán con los recursos estipulados en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio respectivo de 2026, que otorgó al INAOE 397 millones 907 mil 89 pesos, que significa un aumento del 3.5% respecto a 2025.

Sin embargo, destaca que el programa institucional no hace mención ni establece ningún objetivo específico del Gran Telescopio Milimétrico (el cual depende del INAOE), que ha sobrevivido con pequeñas asignaciones directas de la Secretaría de Ciencia.

Una fuente interna del INAOE y que pidió confidencialidad por temor a represalias reveló a este diario que, de no asignarse recursos a inicios de año para las operaciones básicas del Telescopio Milimétrico, es posible que cierre en unas cuantas semanas.

“(El programa institucional) no le da presupuesto ni objetivos al Gran Telescopio Milimétrico; sino ocurre un milagro en las próximas semanas, el telescopio tendrá que cerrar sus puertas en enero o tal vez febrero, eso conlleva la pérdida de empleos y, claro, el desprestigio internacional”, señaló la fuente.

El investigador refirió que analizó el Programa institucional, el cual llegó un año tarde, y que no conlleva mayores cambios, pero lo que le llama la atención es que, en ninguno de los objetivos, líneas de acción, metas o diagnósticos se hace referencia al Gran Telescopio Milimétrico (GTM).

“No hay ninguna mención, nada, cero, esto a pesar de que hubo una ampliación de 2 mil 500 millones de pesos al ramo 38 (Ciencia) por parte del Congreso; también vale la pena mencionar que no hubo un aumento a los Centros Públicos de Investigación, parece que ese aumento se fue directo a la Secretaría”, refirió.

Respecto al resto del programa institucional, el investigador dijo que no es diferente a las normativas con las que se ha regido la institución desde hace algunos sexenios, pero sí actualizan las métricas para alinearlas con los proyectos del Poder Ejecutivo.

Un problema de largo aliento

Desde su creación, el Telescopio nunca ha recibido un presupuesto fijo, sino que ha sido financiado a través de proyectos multianuales y con apoyo de la Universidad de Massachusetts —dado que el GTM es un proyecto binacional— tanto en dinero líquido, aunque mayoritariamente a través de residencias y equipo.

En 2018, el GTM se financió a través del fideicomiso Fordecyt, que debía durar tres años y apoyar con la transición de gobiernos.

Fue hasta 2021 que, una vez extintos los fideicomisos, Conahcyt transfirió fondos a lo que llamó Fordecyt Pronaces, que eran de 150 millones de pesos para tres años. En 2024, con la transición de gobierno, el dinero para operar el telescopio quedó en ceros.

Fue entonces que la Secretaría de Ciencia destinó pequeñas asignaciones para el GTM, sin embargo, el problema de fondo es que no hay una asignación propia que asegure su supervivencia.

En una entrevista en 2024 para este diario, el exdirector del INAOE, Edmundo A. Gutiérrez, indicó que la solución a largo plazo para mantener el GTM es que se le agregue un presupuesto fijo en los ejercicios fiscales, sin embargo, esto no ha pasado.

Hace un mes, en el arranque de la Noche de las Estrellas, la secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz, fue increpada por medios de comunicación acerca del futuro del Gran Telescopio Milimétrico. Su respuesta fue que existe el compromiso de mantenerlo en pie, pero hizo un llamado a los coordinadores a buscar “la sostenibilidad del telescopio y demostrando su utilidad”.