Ulises Mejía Haro cuenta con una amplia ventaja rumbo a la gubernatura de Zacatecas. Con 23% de la preferencia bruta, el diputado con licencia encabeza las preferencias al interior de Morena, de acuerdo con la más reciente encuesta de Enkoll para EL UNIVERSAL rumbo a la elección de 2027.

En segundo lugar se ubican Geovanna Bañuelos y Verónica Díaz, ambas con 10% de la preferencia bruta, mientras que José Narro registra 7%.

Además de encabezar las preferencias, Ulises Mejía Haro obtiene la calificación máxima en la metodología interna de Morena, con 10 puntos de 10.

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Esta evaluación considera distintos atributos asociados a la competitividad de los aspirantes. El exalcalde de la capital zacatecana registra los mejores saldos de opinión en conocimiento del estado, con 22.1%; honestidad, con 12.3%, y cumplimiento de promesas, con 11.5%.

Con ello, se posiciona como el perfil más competitivo al interior de su partido y el mejor evaluado entre la ciudadanía. Por su parte, Geovanna Bañuelos se coloca como la mujer mejor posicionada en la encuesta.

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Respecto a la preferencia sobre el género de quien encabece el próximo gobierno estatal, 37% señala que prefiere que sea un hombre; 35%, una mujer, y para 25% resulta indistinto.

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Finalmente, en cuanto a afinidad partidista, Morena se ubica en primer lugar con 32%, seguido por el PRI, con 12%; Movimiento Ciudadano, con 11%, y el PAN, con 8%. El PT registra 4%, mientras que el PVEM y el PRD alcanzan 3% cada uno. El 19% de las personas entrevistadas se declara apartidista.

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La encuesta fue realizada cara a cara en vivienda a mil 211 personas con credencial para votar vigente en el estado de Zacatecas, del 10 al 13 de junio de 2026.

El estudio cuenta con un margen de error de ±2.8% y un nivel de confianza de 95%.

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