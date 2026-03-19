El escenario rumbo a la gubernatura de Zacatecas se mantiene estable, de acuerdo con la segunda encuesta de Enkoll para EL UNIVERSAL.

Ulises Mejía Haro encabeza la elección interna de Morena y se consolida como el perfil más competitivo. Mantiene el puntaje máximo en la metodología de su partido, con 10 puntos de 10, mismo puntaje que obtuvo en la medición de diciembre, pero con un incremento en atributos clave como opinión positiva, honestidad y cercanía. Un lejano segundo lugar lo tiene la petista Geovanna Bañuelos, quien se posiciona como la mujer más competitiva.

Entre las principales preocupaciones de los zacatecanos la inseguridad ocupa el primer lugar, con 65%, muy por encima de la economía, con 10%, y el mal gobierno, con 9%. Cuando preguntamos: principalmente, ¿a qué tipo de inseguridad se refiere?, las menciones se concentran en el crimen organizado, con 27%; los asaltos y robos, con 21%, y la falta de seguridad, con 10%.

Lee también Zacatecas, Puebla y Chiapas con más crecimiento de compradores de autos nuevos; media alcanza más de 3 mil unidades

En la preferencia para la candidatura de Morena a la gubernatura de Zacatecas Ulises Mejía Haro obtiene 38% de la preferencia efectiva. Le siguen Geovanna Bañuelos y Verónica Díaz, con 13% cada una, mientras que José Narro alcanza 10% y Bennelly Hernández se ubica en quinto lugar, con 8%.

Respecto a la preferencia de género, 37% menciona que prefiere un hombre, 34% una mujer y para 27% es indistinto.

Cuando se observa el escenario electoral, Morena conserva una ventaja amplia en el estado. Si hoy se eligiera gobernador alcanzaría 38% de la preferencia efectiva; el PRI, 18%, y Movimiento Ciudadano, 15%. El resto está debajo de los dos dígitos.