Ulises Mejía Haro se posiciona como el perfil más competitivo dentro de Morena rumbo a la gubernatura de Zacatecas. De acuerdo con la más reciente encuesta de Enkoll para EL UNIVERSAL, lidera la contienda interna con 39% de la preferencia efectiva, encabeza todos los atributos evaluados y es el único aspirante que alcanza el puntaje máximo (10 de 10) en la metodología de valoración interna del partido.

Los resultados del estudio muestran que no sólo sería el candidato más fuerte de Morena, sino que ganaría la elección con una ventaja amplia sobre el resto de las fuerzas políticas. Si hoy se realizara la votación para elegir a gobernador o gobernadora, Morena obtendría 38% de la preferencia efectiva, mientras que Movimiento Ciudadano alcanzaría 20%; el PRI 15%; el PAN 12%; el PT 5% y tanto el PVEM como el PRD 4%, respectivamente, además de 2% para Nueva Alianza.

En la medición interna, Mejía Haro supera a Verónica Díaz y Geovanna Bañuelos, ambas con 13%, así como a José Narro, con 11%. También lidera en honestidad, cercanía, conocimiento del estado y percepción de cumplimiento, la batería de indicadores que Morena utiliza para definir a su candidatura.

Encuesta rumbo a la gubernatura de Zacatecas

Independientemente del candidato, 35% de los zacatecanos preferiría que un hombre fuera el próximo gobernador, frente a 26% que optaría por una mujer, mientras que 36% señala que le es indiferente.

Morena se mantiene como la fuerza con mayor afinidad en la entidad, con 33% de identificación. Le siguen MC con 12%; PRI con 11%; PAN con 8%, mientras que PT, PVEM y PRD registran 3% cada uno y Nueva Alianza alcanza 2%. Además, 23% de la ciudadanía se considera apartidista.

El levantamiento se realizó cara a cara en vivienda a mil 223 personas del 23 al 27 del mes de noviembre de 2025.