Ciudad Victoria, Tamps.— Seguridad, infraestructura fronteriza, apoyo al campo y conectividad son algunos de los temas del gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal Anaya (Morena), ha colocado como ejes durante su recorrido por municipios del estado, donde ha acompañado hasta 13 informes de gobiernos y prevé visitar los 43 ayuntamientos.

La gira comenzó el 3 de septiembre en Nueva Ciudad Guerrero y continuará por las distintas regiones de Tamaulipas, como parte de una agenda de rendición de cuentas y coordinación entre los gobiernos municipal, estatal y federal.

Uno de los principales anuncios corresponde al municipio de Gustavo Díaz Ordaz, donde Villarreal refrendó la construcción de 15 Estaciones Seguras para fortalecer la seguridad en la carretera Ribereña.

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En Nuevo Laredo, el mandatario destacó proyectos de infraestructura considerados estratégicos para la actividad fronteriza, entre ellos la Agencia Nacional de Aduanas, la modernización del Puente III y el Tren Saltillo-Nuevo Laredo.

En este municipio, informó que la inversión estatal y federal acumulada alcanza cerca de 8 mil 900 millones de pesos.

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La infraestructura también fue uno de los temas centrales en Reynosa, donde reportó más de 12 mil 500 millones de pesos de inversión estatal y federal entre 2022 y 2026.

Entre los proyectos mencionados se encuentran el gasoducto del libramiento, el Corredor del Golfo de México y la tecnificación de los distritos de riego 025 y 026.

En Matamoros, Villarreal informó que la inversión estatal y federal alcanzó 12 mil 199 millones de pesos durante el periodo 2022-2026.

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Este jueves el gobernador acompañará a la presidenta Claudia Sheinbaum a Ciudad Victoria, como parte de la gira de Informe de Gobierno

Además, destacó la operación del Puerto del Norte y anunció que para 2027 está autorizado un nuevo puente en el libramiento Portes Gil, con respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El campo también ha ocupado un lugar importante en el recorrido. En Valle Hermoso, el gobernador destacó la tecnificación de los distritos de riego 025 y 026, que comprenden alrededor de 300 mil hectáreas, además de proyectos para agregar valor a la producción agrícola.

Mientras que en San Fernando, señaló acciones dirigidas a productores agrícolas y pesqueros, así como obras de conectividad relacionadas con el Corredor Golfo de México.

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En materia de seguridad, durante su visita a Camargo, Villarreal afirmó que los avances pueden observarse tanto en los indicadores oficiales como en la vida cotidiana de la población.

“La paz no es la meta, la paz es el camino y lo estamos recorriendo juntos”, expresó.

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La gira también ha incluido municipios como Nueva Ciudad Guerrero, Mier, Miguel Alemán y Méndez, donde el gobernador ha informado sobre inversiones estatales y federales y ha planteado la coordinación con los ayuntamientos para atender proyectos que requieren recursos adicionales.

En Nueva Ciudad Guerrero, por ejemplo, señaló que la inversión acumulada alcanza casi 649 millones de pesos; en Mier, 436 millones entre 2022 y 2026; mientras que en Miguel Alemán supera los 983 millones de pesos durante ese mismo periodo.

De acuerdo con Villarreal, el objetivo es identificar necesidades planteadas por los gobiernos municipales y sumar recursos estatales o gestionar el respaldo de la Federación para concretar obras y proyectos.

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La ruta continuará hasta cubrir los 43 municipios de Tamaulipas y coincidirá este jueves con la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Ciudad Victoria, donde presentará los avances y proyectos de su administración para el estado.

Con ello, el gobierno estatal busca mantener una agenda territorial enfocada en seguridad, infraestructura, desarrollo productivo y coordinación entre los tres órdenes de gobierno.