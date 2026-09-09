La iniciativa para expedir la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene el objetivo de fortalecer y homologar los trámites y servicios catastrales y registrales en el país.

“En la actualidad las instituciones catastrales del país presentan distintos niveles de desarrollo institucional, actualización, sistematización y digitalización de su información, esto puede ocasionar que no se determinen valores reales y en consecuencia afectaría la trazabilidad de la propiedad; a ellos se suma que esta función se ejerce bajo un esquema que cambia de una entidad a otra… y en un tercer supuesto las autoridades estatales y municipales comparten las atribuciones de actualización catastral y de gestión de trámites”, refiere el proyecto.

También tiene el objetivo de fortalecer la capacidad recaudatoria de los municipios, bajo la premisa de que “el fortalecimiento del predial se traduce directamente en capacidad de gasto local”.

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“La actualización de los valores catastrales de incorporación de los predios que hoy no están inscritos, y la habilitación del pago digital del impuesto predial, amplían la base gravable, reducen el costo de cumplimiento para las personas contribuyentes sin necesidad de crear o modificar la arquitectura de contribuciones”, establece la iniciativa.

La propuesta del Ejecutivo federal plantea implementar la Plataforma Nacional Catastral como un mecanismo de coordinación tecnológica entre la Federación, los Estados y Municipios para el fortalecimiento de la función catastral y la actualización de la Cartografía.

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Crea la Clave Única Catastral con el objetivo de identificar de manera inequívoca cada inmueble para facilitar la integración, actualización y consulta de la información catastral en la Plataforma Nacional Catastral; y su vinculación con el Folio Real de cada predio o unidad inmobiliaria.

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Propone integrar el Plan Nacional Catastral con la Plataforma Nacional Catastral; el Modelo para la Homologación de Trámites y Servicios Catastrales; y el Modelo Nacional para la Integración de la Clave Única Catastral.

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