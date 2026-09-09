Los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) confirman un panorama complejo para el sistema educativo nacional.

Cuatro de cada diez estudiantes mexicanos de 15 años quedan por debajo del nivel básico de competencia en las áreas de ciencias, lectura y matemáticas, de acuerdo con las mediciones internacionales publicadas por la OCDE.

A la luz de estas métricas, usuarios de la red social X recuperan y difunden un fragmento de video donde un estudiante de secundaria presenta dificultades para leer en un acto público.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

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El metraje corresponde en realidad a una grabación editada de febrero de 2020, cuando Claudia Sheinbaum se desempeñaba como jefa de Gobierno de la Ciudad de México. A pesar de que el material digital no es reciente, los internautas lo utilizan para ilustrar la preocupación colectiva en torno a la comprensión lectora y la calidad de la enseñanza en el país.

El impacto digital de la secuencia viral y las claves del debate educativo

En el video difundido en Facebook y X, el cual mantiene un alto nivel de conversación digital e interacciones, se aprecia al alumno al frente de un micrófono mientras intenta dar lectura a un mensaje preparado ante la presencia de las autoridades locales.

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Conforme transcurre la secuencia del video viral, el menor realiza pausas prolongadas, tropieza reiteradamente con las palabras y detiene el flujo del discurso en múltiples ocasiones, mostrando una evidente complicación para articular las oraciones impresas en las hojas que sostiene con las manos. La escena concluye con gestos de tensión por parte del estudiante y la intervención cercana de las figuras presentes para brindarle apoyo en el estrado.

Según análisis técnicos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la pérdida de aprendizajes acumulada durante los últimos años representa un reto urgente para el desarrollo económico y social, pues la falta de competencias básicas frena las posibilidades de inserción laboral de las nuevas generaciones.

De acuerdo con la OCDE, el desempeño estudiantil evidencia que una proporción significativa de jóvenes carece de los conocimientos fundamentales para comprender textos complejos o resolver problemas elementales, un fenómeno que los diagnósticos del IMCO atribuyen a brechas en la formación docente, la infraestructura escolar y los programas de estudio.

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