El Gobierno de la Ciudad de México estima que para diciembre de este año, se entregarán y expedirán mil 876 escrituras individuales correspondientes a viviendas construidas en el Programa de Vivienda en Conjunto, de las cuales más de mil se entregaron entre septiembre de 2025 y el mismo mes de 2026.

De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada, con esto se busca brindar certeza jurídica sobre el patrimonio de las personas, además que se “precisan los derechos de las personas beneficiarias de los programas de adquisición de vivienda asequible”.

El documento también precisa que, según ONU Hábitat, las personas deben tener pleno ejercicio del derecho a la vivienda, así como la seguridad jurídica ante amenazas como el desalojo forzoso o el hostigamiento.

En el caso del programa de Condominio Familiar y Popular, para el último mes de este año la administración capitalina estima haber entregado 225 escrituras sobre este proyecto, de las cuales 99 se realizaron durante el segundo año de Gobierno.

En esos casos, el Gobierno local brindará asesoría técnica, jurídica y subsidios para que las familias que habitan un mismo predio, donde se construyeron varias viviendas, se pueda constituir un régimen de propiedad en condominio y se pueda escriturar de manera individual.

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