A un año de la explosión de una pipa de gas LP que circulaba por el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, Jazlyn y Uriel —dos de las víctimas más jóvenes— continúan en rehabilitación y a la espera de nuevas cirugías para recuperarse tras la tragedia que dejó 32 muertos y más de 90 lesionados.

“Dimos todo el apoyo cuando supimos lo que había pasado”, comenta a EL UNIVERSAL Virginia Sendel, fundadora de la Fundación Michou y Mau, que ha brindado atención a ambos pequeños con graves quemaduras.

En septiembre del año pasado, Jazlyn Azulet, quien tenía dos años cuando ocurrió la explosión y es nieta de Alicia Matías —quien perdió la vida a causa del incendio— fue trasladada al Shriners Hospitals for Children’s en Galveston, Texas, Estados Unidos, donde recibió atención especializada.

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“Las quemaduras de Jazlyn fueron en áreas especiales. Nosotros llamamos área especial: rostro, manos, pies. Ella llevaba ambas manos y pies quemados, quemaduras de tercer grado. Fue sometida a tres cirugías allá [en Estados Unidos], igual parte de su cabecita estaba quemada, afortunadamente fueron exitosas. Estuvo un periodo de dos meses en Estados Unidos y regresó a México”, explica Ámbar Solís, directora de Traslados y Emergencias de Michou y Mau.

La pequeña Jazlyn Azulet avanza favorablemente, aunque aún requiere una cirugía. Foto: Especial

Un año después, la pequeña es parte del Programa de Secuelas de la fundación, que brinda rehabilitación a niñas, niños y adolescentes que sufrieron quemaduras severas. Jazlyn acude a su rehabilitación en la unidad de la fundación ubicada en el Hospital Pediátrico de Xochimilco; además, es parte del Hospital Shriners México.

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“Está recibiendo apoyo de parte de nosotros con prendas de presoterapia, que son muy importantes porque evitan que sus cicatrices engorden o se engruesen de más y en algún futuro limiten la funcionalidad de la pequeña”, comenta la directora de Traslados.

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Añade que Jazlyn ha avanzado de manera favorable, aunque todavía está a la espera de una cirugía, la cual podría realizarse en la unidad de Toluca de la fundación, sin necesidad de regresar a Estados Unidos.

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Segundo caso

Michou y Mau ofrece apoyo a Uriel, un pequeño de dos años que sufrió quemaduras en el mismo accidente. Aunque no fue trasladado a Estados Unidos y recibió atención en México, el menor es parte del Programa de Secuelas, por lo que se le brindaron prendas de presoterapia y recibirá cirugía láser para reducir sus cicatrices.

“Estuvo en el Ceniaq (Centro Nacional de Investigación y Atención al Paciente Quemado), Uriel, también lo estamos apoyando en el área de secuelas. También le estamos dando prendas de presoterapia, y Fundación Michou y Mau, dentro del área de secuelas tiene una jornada de cirugías láser que se hacen cuatro veces al año, y él va a ingresar a esta cirugía, que busca, junto con las prendas de presoterapia, que las cicatrices se hagan lo más lisas posibles para que los niños puedan desarrollarse sin ningún problema”, explica Solís.

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Cuenta que la madre de Uriel también estuvo en el momento de la explosión de la pipa y sufrió quemaduras severas, y recibe atención. Si bien ya es adulta, y la Fundación Michou y Mau sólo se dedica a menores de edad, la organización la refirió a otro lado.

La directora de Traslados advierte que si bien lo ocurrido en el Puente de la Concordia fue un evento masivo y catastrófico, lo que queda como enseñanza es la cuestión de la prevención para evitar quemaduras en menores de edad, pues señala que hay eventos que ocurren en casas que sí se pueden prevenir; por ejemplo, con la revisión de tanques de gas en los domicilios.

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