Pilares informó que sus Ciberescuelas realizarán los próximos 12 y 13 de septiembre la aplicación de la prueba SABER-SECTEI, una modalidad de evaluación curricular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) que permite acreditar el nivel medio superior en la Ciudad de México.

A través de un comunicado, Pilares indicó que este año 5 mil 679 personas becarias se inscribieron para presentar la evaluación, la cual está dirigida a quienes buscan obtener su certificado de bachillerato mediante este esquema.

La SECTEI detalló que el programa también llegará a cinco centros penitenciarios de la Ciudad de México, donde se registraron 260 personas para presentar la prueba.

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Agregó que participarán 31 docentes de las ciberescuelas de Pilares en el acompañamiento del proceso.

Los resultados de la evaluación se publicarán el 5 de octubre de 2026 y quienes no acrediten alguna de las cinco áreas de conocimiento —Comunicación, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Cultura Digital— podrán acceder a un segundo periodo de preparación y estudio, que se desarrollará del 5 de octubre al 27 de noviembre.

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Señaló que las evaluaciones de las áreas no acreditadas se llevarán a cabo los 28 y 29 de noviembre, mientras que los resultados finales del programa SABER-SECTEI serán publicados por la SECTEI el 29 de diciembre de 2026 en su sitio web.

mahc/cr