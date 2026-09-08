Hace algunos años Volvo, parecía tener una fecha muy marcada en su calendario: 2030.

Para entonces, la marca sueca quería dejar atrás los motores de combustión y convertirse en un fabricante de automóviles completamente eléctricos. Volvo dijo expresamente que eliminaría de su portafolio los vehículos con motor de combustión, incluidos los híbridos, para vender únicamente automóviles eléctricos.

Cinco años después tuvieron que retractarse.

Foto: Benito Martínez Gil

Actualmente Volvo, mantiene su apuesta por los vehículos eléctricos con EX30, EX40, EC40 y EX90 pero en 2024, modificó oficialmente su objetivo de que con el 90 al 100% de sus ventas globales en 2030 correspondan a vehículos electrificados, lo cual ya incluye a vehículos eléctricos 100%, híbridos, híbridos enchufables.

Sí, la nueva meta se volvió considerablemente más flexible debido a los cambios en el mercado y las demandas de los clientes por lo que decidió mantener ambas tecnologías, aunque sí su estrategia de producto y sus inversiones continúan orientadas hacia hacia los vehículos eléctricos.

Foto: Benito Martínez Gil

El XC40, el Volvo que se quedó a mitad del camino

El XC40 es un viejo conocido. De hecho, lleva varios años siendo una de las puertas de entrada a la marca, pero su historia es interesante porque ha pasado por prácticamente todas las etapas de esta transición.

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Primero llegó con motores de combustión. Después Volvo lo convirtió también en híbrido y, finalmente, apareció una versión completamente eléctrica bajo el nombre XC40 Recharge.

Con el cambio de nomenclatura de Volvo, esa versión eléctrica pasó a llamarse EX40, mientras que el XC40 permaneció como el modelo de combustión.

El XC40 conserva esa fórmula que Volvo ha utilizado durante los últimos años, como líneas sencillas, proporciones compactas. Estamos hablando de un SUV compacto, con una carrocería relativamente cuadrada.

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En el frente encontramos la parrilla característica de la marca, y los faros con el conocido diseño de martillo de Thor que Volvo ha utilizado en buena parte de su gama.

En la parte trasera ocurre algo parecido. No hay demasiados adornos ni líneas innecesarias. Los grupos ópticos ayudan a que siga siendo reconocible a la distancia.

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En su interior, la mayoría de las funciones están concentradas en la pantalla central y el diseño general es bastante limpio, sin caer tanto en lo minimalista.

La pantalla central utiliza el sistema de infoentretenimiento basado en Google, algo que Volvo ha ido incorporando progresivamente en sus modelos.

Foto: Benito Martínez Gil

Aquí encontramos Google Maps, Google Assistant y acceso a aplicaciones desde el propio sistema, además de la posibilidad de utilizar servicios conectados.

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En cuanto a las sensaciones de manejo la aceleración es suficiente para moverse con soltura en ciudad y carretera, la transmisión automática trabaja de manera bastante suave y la dirección tiene ese comportamiento ligero que se espera de un SUV pensado principalmente para el uso cotidiano.

El XC40 que se vende actualmente en México utiliza un motor B4 Mild Hybrid de gasolina, con 197 caballos de fuerza y 221 libras-pie de torque, acompañado por una transmisión automática de ocho velocidades y tracción delantera, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 8.4 segundos y una velocidad máxima limitada a 180 km/h.

Foto: Benito Martínez Gil

No es un SUV que busque ser deportivo, pero los números son suficientes para que las incorporaciones a vías rápidas y los rebases no representen un problema. Además, el sistema mild hybrid de 48 volts recupera energía durante las frenadas y ayuda al motor de gasolina en determinados momentos.

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Estamos ante un vehículo de 4.44 metros de largo, 1.87 metros de ancho y 1.65 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2.70 metros. Es compacto, pero no se siente pequeño por dentro.

En la parte trasera hay espacio suficiente para dos adultos y, aunque un tercer pasajero puede viajar ahí, evidentemente no será el lugar más cómodo para trayectos largos. La cajuela ofrece 443 litros con los asientos en su posición normal y puede crecer hasta 1,432 litros con la segunda fila abatida.

En seguridad, Volvo mantiene buena parte de la tecnología que ya esperamos de la marca, con sistemas de asistencia al conductor, alerta de tráfico cruzado, información de puntos ciegos y diferentes funciones de apoyo para mantener el vehículo dentro de una conducción segura.

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Es un SUV compacto, cómodo y práctico, con un diseño que ya conocemos y un interior que se mantiene vigente. Quizá no sea el Volvo que representa de manera más evidente hacia dónde quiere ir la marca, pero sí es uno de los que mejor explica dónde está actualmente.

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