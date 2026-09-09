Hoy se llevó a cabo el Apple Event, el evento más importante de la firma de Cupertino en donde se presentaron los nuevos dispositivos de la compañía. Y uno de los productos que se robo las miradas fue el iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max.

De acuerdo con la compañía, este dispositivo tiene un "rendimiento sin precedentes". Está potenciado con el Chip A20 Pro que le permitirá al dispositivo correr aplicaciones de inteligencia artificial exigentes.

Con la cámara de vapor de última generación, este chip alcanza el mejor rendimiento posible, hasta 40% más rápido que el iPhone 17 Pro. Además cuenta con dos Neural Engine de 16 núcleos.

iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max: precio y disponibilidad en México. Imagen: Apple

Leer también: Apple presenta el iPhone Duo, su primer teléfono plegable: precio y cuándo llega a México

Además, su batería también tiene mejoras importantes respecto a las versiones pasadas. El iPhone 18 Pro Max tiene bastante duración de batería, según información de Apple ofrece hasta 45 horas de reproducción de video, es decir, 6 horas más que el iPhone 17 Pro Max. Además, la firma promete hasta 7 horas de reproducción de video con una carga de 5 minutos.

Por su parte, el iPhone 18 Pro alcanza hasta el 50% de la carga en apenas 15 minutos.

[Publicidad]

Entre otros detalles, el iPhone 18 Pro Max tiene una pantalla de 6.9 pulgadas, mientras que el iPhone 18 Pro tiene una de 6.3 pulgadas. Ambos con pantalla Super Retina XDR con ProMotion.

Además, Apple afirma que estos dispositivos son más resistentes a los rayones, 3 veces más que el iPhone 16 Pro; esto gracias a su estructura unibody de aluminio resistente y frente de Ceramic Shield 2.

Cámaras con mejoras

Como era de esperarse, el iPhone 18 Pro llega con mejoras en el sistema de cámaras. Cuenta con una cámara trasera de 18 MP con apertura variable, un función que por primera vez Apple agrega en sus cámaras. También, encontramos una cámara Fusion ultra gran angulas de 48 MP y un zoom de hasta 8x. En cuanto al teleobjetivo, este es de 48 MP.

[Publicidad]

También, cuenta con nuevos controles Pro y Estilos Fotográficos con los que se podrá ajustar la textura y el grano para mejorar las fotografías.

Por otro lado, también puedes agregar efectos del modo Cine a los videos que ya grabaste en modo normal para darle un nuevo toque a tus tomas. La compatibilidad con 60 fps le permite al usuario grabar videos en cámara lenta más estables y con su nueva función "Mezcla de Audio" se puede aislar la música que grabaste en vivo y separarla de los sonidos ambientes para lograr que las notas se escuchen con claridad.

iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max: precio y disponibilidad en México. Imagen: Apple

Siri AI al mando

Las capacidades de IA no quedan fuera del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Siri ahora entiende tu contexto personal para ayudarte a programar tareas cotidianas o bien, darte la información que necesitas de tus dudas del día a día. Siri está lista para utilizarse en más de 300 aplicaciones, para enviar correos, preguntar por recomendaciones de restaurantes o agendar citas.

[Publicidad]

Aparecerá la Siri App en tu celular para tener acceso a la inteligencia artificial de Apple y puedes hablar con ella mediante voz. Puedes elegir entre diferentes expresiones de voz y elegir con la que te sientas más cómoda. Siri AI funciona para todos los productos de Apple. En octubre llegará la versión en español de Siri AI.

Precio y disponibilidad en México

La preventa del iPhone 18 Pro y 18 Pro Max comenzará el próximo 12 de septiembre y estará disponible al público el 18 de septiembre. Están disponibles en 4 colores: borgoña, glaciar, plata y negro.

Como ya sabemos, sus precios varían según la capacidad del equipo:

[Publicidad]

iPhone 18 Pro

256 GB desde 29 mil 999 pesos.

512 GB desde 34 mil 999 pesos.

1 TB desde 44 mil 999 pesos.

2 TB desde 59 mil 999 pesos.

iPhone 18 Pro Max

256 GB desde 31 mil 999 pesos.

512 GB desde 36 mil 999 pesos.

1 TB desde 46 mil 999 pesos.

2 TB desde 61 mil 999 pesos.

Leer también: Meta inicia prueba de las "Notas de la Comunidad" en México; así funcionan

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/