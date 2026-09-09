Amazon México tiene una oferta que vale la pena revisar. El Samsung Galaxy S26 Ultra en color Negro y con 512 GB de almacenamiento aparece con una rebaja del 43%, lo que representa un ahorro superior a $16,000.00.

La promoción convierte a uno de los smartphones más completos de Samsung en una alternativa mucho más atractiva para quienes buscan un teléfono premium con una gran pantalla, cámaras avanzadas, potencia para aplicaciones exigentes y funciones de inteligencia artificial. Eso sí, el precio y la disponibilidad pueden cambiar en cualquier momento, por lo que es recomendable revisar la publicación antes de realizar la compra.

¿Por qué vale la pena comprar el Samsung Galaxy S25 Ultra Negro?

El Galaxy S26 Ultra destaca por su pantalla de gran formato, diseñada para disfrutar contenido multimedia, jugar, trabajar y navegar con una experiencia de alta calidad. Su panel AMOLED ofrece una imagen detallada y colores intensos, mientras que su elevada tasa de actualización permite disfrutar de desplazamientos más fluidos.

Uno de sus principales atractivos es el apartado fotográfico. El teléfono integra una cámara principal de 200 megapíxeles, acompañada por diferentes sensores que permiten obtener fotografías detalladas y aprovechar distintas distancias focales. Esto lo convierte en una opción especialmente interesante para quienes utilizan el smartphone como herramienta para crear contenido, tomar fotografías de viajes o simplemente quieren contar con una cámara versátil.

A esto se suma el ecosistema de funciones de Galaxy AI, con herramientas que buscan facilitar diferentes tareas directamente desde el teléfono. Samsung también ha apostado por integrar funciones de inteligencia artificial en la experiencia cotidiana del dispositivo.

Potencia de sobra para varios años

Otro de los puntos fuertes del Galaxy S26 Ultra es su enfoque en el rendimiento. El equipo fue diseñado para ejecutar aplicaciones exigentes, videojuegos y tareas multitarea sin sacrificar la experiencia de uso.

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La versión de 512 GB incluida en esta promoción ofrece espacio suficiente para almacenar fotografías, videos, aplicaciones y documentos, por lo que puede ser una configuración atractiva para quienes buscan un equipo premium sin tener que pagar por una capacidad de almacenamiento todavía mayor.

Además, el S26 Ultra cuenta con características propias de un smartphone de gama alta, como conectividad 5G y el S Pen, uno de los elementos que lo diferencia de buena parte de los teléfonos disponibles actualmente.