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El actor británico Noel Clarke, conocido por su papel en la serie "Doctor Who", fue acusado este miércoles de varios delitos sexuales, según informaron las autoridades policiales.
A Clarke, de 50 años, se le imputan dos cargos de agresión sexual, tres de voyerismo y otro más de exhibicionismo por presuntos delitos que se habrían producido entre 2007 y 2016 y estarían relacionados con cinco mujeres, dijo la Policía Metropolitana de Londres (Met Police) en un comunicado.
Por su parte, la Fiscalía de la Corona (CPS) precisó que la imputación se produce tras las denuncias presentadas por estas mujeres en relación con presuntas conductas sexuales inapropiadas del actor y que "existen pruebas suficientes para llevar este caso a los tribunales".
Los cargos derivan, asimismo de una investigación policial iniciada en septiembre de 2025 y por la cual otro hombre de unos 40 años ya fue arrestado.
Clarke comparecerá ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, en el centro de Londres, el próximo 21 de octubre.
El actor logró reconocimiento por su papel como Mickey Smith en la serie británica "Doctor Who" y recibió el premio Laurence Olivier a mejor actor revelación en 2003 y el BAFTA de estrella emergente en 2009.
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En cambio, la Academia de Cine y Televisión británica (BAFTA) ya suspendió su reconocimiento a la contribución al cine y su membresía en 2021 después de las acusaciones de acoso sexual y de hostigamiento presentadas por 20 mujeres y recogidas por el diario "The Guardian".
rad
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