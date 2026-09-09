Los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaron una nueva "zona de exclusión" cerca del estrecho de Ormuz que cubrirá partes del golfo de Omán y hasta del mar Arábigo, aunque detallarán sus coordenadas exactas posteriormente.

"Si un navío entra en esta zona sin coordinación previa, será objeto de nuestras sanciones", declaró a la televisión estatal el portavoz del ejército ideológico iraní, Hosein Mohebi, sin precisar cuáles serán las sanciones.

Como ejemplo, citó la posible negativa a prestar servicios posteriores, como seguros u otras prestaciones vinculadas al tránsito marítimo.

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El anuncio se produce después de que Irán informara de "avances significativos" en sus conversaciones con Omán -que también tiene costa en Ormuz- para establecer una ruta marítima de entrada y salida a través de este paso. La propuesta iría acompañada del cobro de una tarifa por "servicios marítimos".

Tras el inicio de la guerra con Estados Unidos el 28 de febrero, Irán decidió restringir al máximo el tráfico por Ormuz, un corredor clave para las exportaciones mundiales de petróleo y gas. En respuesta, Washington impuso un bloqueo naval a los puertos iraníes.

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Actualmente, Teherán exige que los buques soliciten permiso para atravesar el estrecho.

El martes, sus fuerzas afirmaron haber atacado 10 embarcaciones que intentaron cruzar Ormuz sin coordinación previa.

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En los últimos días, el presidente estadounidense Donald Trump indicó que las fuerzas de su país han contribuido a facilitar el paso de buques por la zona, con una media de unas 30 embarcaciones por noche.

Mohebi afirmó que la guerra podría terminar si Washington se "abstiene de formular nuevas amenazas" y acepta sus demandas, incluyendo el desbloqueo de 24 mil millones de dólares en activos iraníes congelados, según la agencia de noticias Fars.

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