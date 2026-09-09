Un grupo de amigos que ha conseguido mantenerse unido durante años comienza a resquebrajarse cuando aquello que debía permanecer en privado sale a la luz. Ese es el punto de partida de "El Círculo", nueva serie mexicana protagonizada por Zuria Vega, Osvaldo Benavides, Raúl Briones y Michel Brown, que llegará a Netflix el próximo 7 de octubre.

La producción presentó su primer avance este 9 de septiembre y plantea un thriller en el que la amistad, el poder y los secretos se cruzan después de la filtración de un video que coloca a sus cuatro protagonistas en una situación cada vez más peligrosa.

Lejos de afectar únicamente la reputación de los involucrados, la grabación abre la puerta a una red de chantajes que comienza a exhibir las ambiciones, temores y asuntos que los amigos han mantenido ocultos incluso entre ellos.

¿De qué trata "El Círculo"?

La historia sigue a cuatro hombres unidos por una amistad de toda la vida. El vínculo, aparentemente sólido, comienza a tambalear cuando un video es filtrado y los arrastra hacia una serie de amenazas que pone en riesgo no sólo lo que han construido, sino la confianza que existe entre ellos.

A medida que la situación escala, los protagonistas tendrán que enfrentarse a sus propios secretos y decidir hasta dónde están dispuestos a llegar para protegerse. La lealtad que durante años los mantuvo juntos se convierte entonces en una de las piezas centrales de la historia.

El suspenso parte precisamente de esa contradicción: conocerse desde hace años no significa necesariamente saberlo todo del otro. Conforme la presión aumenta, también aparecen las ambiciones y los miedos que cada integrante del grupo había conseguido mantener fuera de la mirada de los demás.

[Publicidad]

"El Círculo" está basada en "Los corruptores", novela del escritor y periodista mexicano Jorge Zepeda Patterson, quien participa en la adaptación como productor consultor.

La obra literaria sirve como punto de partida para una historia que coloca a un grupo de amigos frente a las consecuencias de moverse alrededor del poder y de guardar información capaz de modificar sus relaciones.

La adaptación fue escrita por Simona Horcha, Fanie Soto, Fernando Rovzar, Fabián Archondo y Alejandro Lozano, mientras que la producción corre a cargo de Lemon Studios.

[Publicidad]

Aunque el conflicto gira alrededor de los cuatro amigos, la serie reúne un elenco encabezado por Zuria Vega, Michel Brown, Raúl Briones y Osvaldo Benavides.

A ellos se suman Saúl Lisazo, María Elisa Camargo, Natalia Coronado, Mariané Cartas, Diego Sandoval, Héctor Molina, Jorge Zárate, Eduardo Maruri, Vanne Amador, Pamela Cortes, Andrés Revo y Axel Ricco, entre otros intérpretes.

La dirección está a cargo de Alejandro Lozano “Patas”, quien también funge como productor ejecutivo junto a Billy Rovzar, Fernando Rovzar y Erika Sánchez Su.

[Publicidad]

"El Círculo" se estrenará el 7 de octubre en Netflix y estará disponible en más de 190 países.

rad