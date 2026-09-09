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Meta anunció este miércoles que comenzó a probar sus Notas de la Comunidad en 16 países hispanohablantes de América Latina, un paso hacia la sustitución del programa de verificación periodística profesional de contenidos que lleva a cabo en la región con organizaciones asociadas.
El sistema de colaboración masiva, inspirado en el que utiliza X de Elon Musk, está diseñado para reemplazar las verificaciones realizadas por redacciones y agencias de verificación de datos, un programa al que Meta puso fin en Estados Unidos el año pasado.
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Red Mundial de Verificación de Datos expresa preocupación
La principal red mundial de verificación de datos afirmó este miércoles que está "profundamente preocupada" por la decisión de Meta de comenzar a probar su sistema de Notas de la Comunidad en 16 países de América Latina.
"El programa de Notas de la Comunidad por sí solo simplemente no es suficiente cuando se trata de reducir el impacto de falsedades dañinas en las plataformas de redes sociales", dijo en un comunicado Angie Holan, directora de la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN, por sus siglas en inglés), de la que AFP es miembro.
La decisión representa un paso hacia la sustitución del programa de verificación periodística profesional de contenidos que Meta lleva a cabo en la región con organizaciones asociadas.
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