La infraestructura, la energía, la movilidad inteligente y la inteligencia artificial están redefiniendo la forma en que las empresas compiten y los países impulsan su desarrollo. En este escenario, EL UNIVERSAL presenta la primera edición de Foro Futuro México, un encuentro que reunirá a líderes empresariales, autoridades, especialistas y representantes de distintos sectores para analizar las tendencias que marcarán el futuro de la economía mexicana.

El foro se llevará a cabo el 17 de agosto en la Universidad Panamericana, campus Mixcoac, y ofrecerá un programa enfocado en el análisis de los principales desafíos económicos, tecnológicos y empresariales del país.

La conducción estará a cargo del periodista Mario Maldonado, quien moderará las conversaciones entre los invitados y guiará el intercambio de ideas durante la jornada.

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Un espacio para generar conexiones

Además de los paneles, Foro Futuro México contará con un espacio de networking para fomentar el intercambio de experiencias entre directivos, empresarios, inversionistas, autoridades y líderes de opinión.

Este espacio favorecerá la creación de alianzas y nuevas oportunidades de colaboración entre empresas, organismos e instituciones, fortaleciendo el diálogo entre el sector privado, el gobierno y la academia sobre los desafíos que enfrenta México.

Dos paneles para analizar los temas que definirán el futuro de México

La agenda estará integrada por dos paneles que reunirán a especialistas y directivos de empresas nacionales e internacionales.

El primero, Infraestructura, Energía y Movilidad Inteligente, abordará el papel de las inversiones estratégicas, la infraestructura energética, la logística, el desarrollo industrial y la movilidad como motores de la competitividad nacional.

Asimismo, se analizarán temas como la transición energética, el crecimiento de la industria automotriz, el nearshoring, la infraestructura para el transporte y el uso de la tecnología para desarrollar ciudades y cadenas de suministro más eficientes.

El segundo panel, La Nueva Economía Digital, estará dedicado al impacto de la inteligencia artificial, la innovación, las plataformas digitales y la transformación tecnológica en el desarrollo de los negocios.

Además, se abordarán temas relacionados con la evolución de los servicios financieros, la ciberseguridad, las telecomunicaciones, el comercio electrónico y las habilidades que demandará el mercado laboral ante el avance de la digitalización.

Líderes de distintos sectores compartirán su experiencia

A lo largo de la jornada participarán directivos de empresas, especialistas, autoridades y representantes de diversos sectores productivos, quienes compartirán su visión sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta México.

Las conversaciones estarán enfocadas en identificar acciones para fortalecer la competitividad, impulsar la innovación, atraer inversiones y acelerar la adopción de nuevas tecnologías, así como en intercambiar experiencias sobre las estrategias que hoy están transformando a las organizaciones.

EL UNIVERSAL abre un espacio para debatir el futuro de México

Con Foro Futuro México, EL UNIVERSAL amplía su apuesta por impulsar el análisis de los temas que marcan la agenda económica y empresarial del país.

El encuentro reunirá a representantes del sector privado, autoridades, especialistas y académicos para intercambiar ideas sobre infraestructura, energía, movilidad inteligente, inteligencia artificial y transformación digital, temas que hoy son determinantes para el crecimiento económico y la competitividad de México.

Quienes no puedan asistir al evento podrán seguir la transmisión en vivo a través de las plataformas digitales de EL UNIVERSAL, donde se compartirán las principales reflexiones de los panelistas, entrevistas y momentos más relevantes de la jornada.

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