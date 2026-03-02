En un contexto donde más del 40% de los puestos de liderazgo en México ya son ocupados por mujeres en distintos sectores estratégicos, el liderazgo con propósito, la innovación sostenible y la formación de nuevas generaciones se han convertido en ejes centrales de transformación. Bajo esta premisa, 100 Mujeres Líderes de EL UNIVERSAL reunirá a destacados perfiles para reflexionar sobre cómo las decisiones impactan, no sólo en los resultados financieros, sino en el desarrollo social y ambiental del país.

En alianza con la Universidad Panamericana, se llevará a cabo una nueva edición de este encuentro organizado por EL UNIVERSAL, que reconoce e impulsa a mujeres que están marcando pauta en el ámbito corporativo, académico y social.

El evento será transmitido el 6 de marzo por streaming, en el marco del Día Internacional de la Mujer, a través del canal oficial de YouTube de EL UNIVERSAL.

La jornada iniciará a las 10:00 de la mañana con el mensaje de bienvenida de la periodista y conductora Maite Azuela.

Posteriormente, se contará con la participación institucional de Fernanda Llergo Bay, Rectora General de la Universidad Panamericana, así como con un mensaje especial de Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL.

Uno de los momentos centrales será la mesa de diálogo titulada “Liderazgo femenino que transforma”, moderada por Maite Azuela, en la que participarán tres destacadas mujeres líderes quienes abordarán temas clave como:

• Liderazgo con propósito: cómo transformar desde la toma de decisiones.

• Innovación, sostenibilidad y nuevas prioridades del mercado.

• Romper techos y construir caminos: el rol de las mujeres en la formación de nuevas generaciones.

Esta edición cuenta con el respaldo de aliados comprometidos con el impulso al talento femenino como Grupo Bimbo y Royal Canin, cuya participación reafirma la importancia de que el sector privado sea parte activa en la construcción de entornos más equitativos, competitivos e innovadores.

100 Mujeres Líderes no sólo es un reconocimiento: es una plataforma de conversación que visibiliza el impacto real de las mujeres en la transformación de empresas, comunidades y modelos de negocio. Un espacio donde el liderazgo deja de ser una estadística y se convierte en acción.

