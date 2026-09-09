La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este miércoles 9 de septiembre se tiene prevista una movilización del grupo No Más Presos Inocentes a las 9:30 horas, rumbo a la Fiscalía General de Justicia capitalina. En el marco de la conmemoración del "Día Internacional contra las Falsas Denuncias", llevarán a cabo la marcha "Juntos somos más fuertes", con la finalidad de visibilizar las consecuencias legales, sociales y psicológicas de las acusaciones infundadas en los sistemas de justicia en México; así como exigir que se respete la presunción de inocencia, que exista un debido proceso y que cada caso sea juzgado con imparcialidad, sin discriminación y sin sesgo de género.

El grupo Niños con Mapa marchará a las 9 horas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Fiscalía General de Justicia capitalina, en el marco de la conmemoración del "Día Internacional contra las Falsas Denuncias". Llevarán a cabo la marcha "Juntos somos más fuertes", con la finalidad de visibilizar las consecuencias legales, sociales y psicológicas de las acusaciones infundadas en los sistemas de justicia en México; así como exigir que se respete la presunción de inocencia, que exista un debido proceso y que cada caso sea juzgado con imparcialidad, sin discriminación y sin sesgo de género.

El grupo Fundación de Investigaciones Sociales marchará del Ángel de la Independencia rumbo al Monumento a la Revolución a las 18:45 horas, en conmemoración del "Día Internacional de la Concientización sobre los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF)"; darán a conocer los riesgos y alteraciones del desarrollo asociadas al consumo de alcohol en la etapa gestacional.

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Trabajadores sindicalizados de la UNAM se manifestarán a partir de las 7 horas en Palacio Nacional y a partir de las 9 horas en la Cámara de Diputados. Acudirán a entregar una solicitud de partida presupuestal específica para la basificación del profesorado de asignatura de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como por la dignificación del trabajo académico y la democratización de la Universidad.

Petroleros Unidos protestará a las 9 horas en la Cámara de Diputados; exigen que se discuta y apruebe en este periodo legislativo la iniciativa para reformar el Artículo 127 Constitucional, para modificar el transitorio segundo para eliminar la retroactividad de la ley, se establezca en la Fracción II que la remuneración del titular del Ejecutivo es la remuneración anual máxima bruta establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

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Comunidad Pilares Candelaria estará a las 9 horas en la Cámara de Diputados; llevarán a cabo una protesta por el derecho a la educación, la cultura y el deporte; asimismo solicitan la reconexión de la luz en sus instalaciones.

La Gran Comisión Ferrocarrilera protestará en la Cámara de Diputados a las 9 horas; exigen la implementación de un "Plan de Justicia Ferrocarrilera" con recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para lograr la justicia social y el pago de liquidaciones pendientes a extrabajadores y jubilados afectados por la privatización y extinción de Ferrocarriles Nacionales de México.

La Unión Nacional de Trabajadores estará en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a las 10 horas para exigir se dé atención a los conflictos pendientes en materia agraria considerados críticos por la disputa de tierras ejidales y comunales en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Durango, Chihuahua y Michoacán.

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El Colectivo Nacional de las Mujeres por la Igualdad se manifestará en el Senado de la República a las 11 horas, en el marco de la conmemoración del "Día Internacional contra las Falsas Denuncias". Llevarán a cabo un acto simbólico con el objetivo de alzar la voz por la verdad, para que se respete el debido proceso, la justicia y el derecho de los hijos a convivir con sus padres, así como para visibilizar las falsas denuncias, los peritajes psicológicos, la manipulación infantil, la responsabilidad institucional y el derecho a la protección efectiva de niñas, niños y adolescentes.

Amigos del Refugio Franciscano estarán en la Junta de Asistencia Privada, en Polanco, para exigir una auditoría e investigación a la Junta de Asistencia Privada, ya que fue la encargada de autorizar la venta ilegal del predio a un particular. Asimismo, denuncian que los animales no han recibido la atención adecuada mientras permanecen bajo resguardo gubernamental.

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El colectivo No Más Presos Inocentes protestará a las 12 horas en los Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, para apoyar en la audiencia de un presunto responsable del delito de abuso sexual, con el propósito de solicitar la revisión inmediata y exhaustiva del caso, así como de denunciar la presunta fabricación de delitos, las irregularidades en las investigaciones, el uso indebido de la prisión preventiva y las violaciones al debido proceso.

El grupo Plataforma 420 estará al mediodía, en el Monumento a la Madre, en avenida Cuauhtémoc y División del Norte y en Gran Canal y Circuito Interior; para una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

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La organización Regeneración Sindical se manifestará a lo largo del día en la sede del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para establecer mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

El grupo Gallo Armado estará en el Hemiciclo a Juárez a las 20 horas, para el concierto "Barrio Armado en la Ciudad de México", para reivindicar los espacios públicos como sitios de cultura.

mahc/LL