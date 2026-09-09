[Publicidad]
Oslo. Un avión que transportaba al presidente de Ucrania Volodimir Zelensky desde Moldavia a Oslo para asistir al funeral del rey Harald de Noruega estuvo a punto de ser alcanzado por un dron, informó el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store.
"Su vuelo estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando despegaba de Moldavia. Esa es la realidad en la que vive", declaró Store a la cadena pública noruega NRK. Zelensky llegó a Oslo el martes por la noche.
Lee también Dron ucraniano alcanza instalación industrial en ártico ruso y provoca incendio; sería el ataque de mayor alcance registrado
Noruega da último adiós al rey Harald V y recibe al nuevo monarca Haakon VIII; fin del luto e inicio de nuevo reinado
mcc
[Publicidad]
Más información
Estados
Integrantes de la familia LeBarón bloquean carreteras y unidades de la CFE en Chihuahua; denuncian cortes de agua en pozos agrícolas
Economía
Proponen aumentos en servicios migratorios y consulares para 2027; buscan homologar precios de visas para ingresar a México
Tendencias
Nintendo Direct de septiembre 2026: todos los anuncios y estrenos relevantes para la Switch 2
Mundo
Hermanos Tate seguirán en prisión por casos de violación; jueza rechaza libertad bajo fianza
Noticias
Trump regaló 45 mil dólares a Natalie Harp: esto revelan los documentos sobre su asesora favorita
Noticias
Recuperan a 79 niños desaparecidos en Ohio: tienen entre 6 y 17 años; esto se sabe
Noticias
¿Cárteles mexicanos cambian de estrategia ante presión de EU? Guerra de Los Chapitos y La Mayiza modifican el mapa criminal
Showbiz
“Fue desastroso”: Lupita Jones critica reinado de Fátima Bosch y defiende a la nueva Miss Universo México