Mundo | 09-09-26 | 12:08 | Actualizada | 09-09-26 | 12:10 |

Oslo. Un avión que transportaba al presidente de Volodimir Zelensky desde Moldavia a Oslo para asistir al funeral del rey Harald de estuvo a punto de ser alcanzado por un dron, informó el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store.

"Su vuelo estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando despegaba de Moldavia. Esa es la realidad en la que vive", declaró Store a la cadena pública noruega NRK. Zelensky llegó a Oslo el martes por la noche.

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