Bogotá.— Andrés Cepeda necesitó cuatro conciertos en el Festival Cordillera para recorrer buena parte de su historia musical. Primero volvió a los bares con Sexteto Macondo, después a su adolescencia con la banda Poligamia y, la tarde del domingo, finalmente apareció como el solista que durante más de dos décadas ha convertido el amor y el despecho en canciones.

Vestido completamente de negro, con una larga chamarra de cuero, lentes oscuros y una guitarra del mismo color, el colombiano salió al escenario alrededor de las 17:50 horas. Aunque todavía quedaba luz sobre el Parque Simón Bolívar y las nubes negras amenazaban con lluvia, frente a él ya había una multitud que seguía creciendo.

“Buenas tardes, Cordillera. Yo soy Andrés Cepeda y esta es mi banda Tostadita”, saludó.

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Si durante la noche anterior había pedido a los asitentes alocarse, esta vez la consigna era distinta. “Enfermedad de ti” hizo que el público cantara a una sola voz, mientras cientos de celulares se levantaban. El repertorio siguió con “Lo mejor que hay en mi vida”, y la declaración “para mí no estás prohibida” fue repetida por miles de personas.

El romanticismo, sin embargo, no duró demasiado. “Esto va para todos los que nos hemos equivocado rico en la vida”, advirtió antes de interpretar “El equivocado”, una canción en la que reconoce que no es el hombre que la otra persona merece.

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Andrés Cepeda interpretando "Déjame ir", tema en el que colabora con Morat, en el Festival Cordillera en Colombia.

Video: Marlem Suárez/ EL UNIVERSAL pic.twitter.com/Ga04QFWy4x — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) September 14, 2026

Cepeda tenía una ventaja frente a muchos de los artistas que se presentaron: estaba en casa, y supo aprovecharla acercándose y saludando a quienes llevaban varios minutos tratando de llamar su atención.

Para entonces la tarde estaba desapareciendo. Las nubes continuaban sobre el parque, pero la lluvia no llegó y tampoco el frío. Algunas parejas se abrazaban mientras el concierto avanzaba hacia “Día tras día”, una de las canciones más reconocibles de su catálogo.

El repertorio siguió con “Tengo ganas” y “Besos usados”, esta última convertida en otro coro colectivo mientras Andrés Cepeda cantaba acompañado por el saxofón. Pero todavía quedaba una invitada.

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Kany García apareció en el escenario para interpretar junto al colombiano “No te vayas todavía”, canción que ambos grabaron para el álbum Mil ciudades.

“¡Que viva Bogotá, que viva Colombia y que viva Andrés Cepeda!”, gritó la puertorriqueña antes de despedirse.

Después llegó “Un ratito”, y el concierto volvió a cambiar de ánimo. El tema puso a moverse a buena parte del público, que acompañó el ritmo llevando los brazos de un lado a otro mientras el vocalista preguntaba musicalmente cómo sería vivir apenas unos minutos lejos de la persona amada.

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El cierre permitió todavía otro giro hacia la música popular latinoamericana. Sonó “Cariñito”, tema que interpreta junto a Los Ángeles Azules, antes de llegar a “Piel canela”, clásico compuesto por Bobby Capó.

“¡Gracias, Bogotá! ¡Qué putería de noche!”, lanzó el artista entre ovaciones.

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