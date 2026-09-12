Bogotá, Colombia.- A las 15:30 horas, el Festival Cordillera parecía finalmente comenzar. Bastaron los primeros acordes de “Más allá de tus ojos” para que Dread Mar I provocara que quienes todavía recorrían el Parque Simón Bolívar, o escuchaban música desde otros puntos del recinto, aceleraran el paso hacia el escenario Cordillera.

El reggae acompañó así la llegada de una multitud que fue creciendo canción tras canción. Algunos asistentes encontraron sitio en las escalinatas para observar desde lo alto; otros buscaron acercarse cuanto podían al escenario. Sobre las cabezas comenzaron a aparecer banderas de Colombia y algunos globos mientras el clima bogotano hacía lo suyo: nubes que amenazaban lluvia, chamarra obligada para muchos y, unos minutos después, algunos rayos de sol.

Entre la gente también avanzaban vendedores ofreciendo lechona, empanadas y perros calientes, sorteando a quienes bailaban mientras la agrupación argentina continuaba su presentación.

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“¡Arriba Colombia, che!”, lanzó Mariano Castro antes de seguir con “Mi amor”. Para “Quiero”, el espacio frente al escenario ya lucía considerablemente más poblado y Cordillera había dejado atrás las primeras horas de un público disperso.

Pero a unos metros de los cuatro grandes escenarios del festival se preparaba una de las historias particulares de esta edición. Andrés Cepeda no llegó a Cordillera únicamente para ofrecer un concierto, pues durante los dos días del encuentro, el músico colombiano aparecerá en cinco presentaciones y distintos formatos, desde la intimidad de su Sexteto Macondo y el reencuentro con Poligamia hasta su espectáculo solista y una big band.

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Cepeda vuelve al bar

A las 17:00 horas, trompetas, maracas, guitarra acústica y bongós comenzaron a sonar dentro de Club Macondo. El espacio contrastaba con la amplitud del Parque Simón Bolívar: techado, con pocas mesas y asistentes sentados incluso en el piso, permitió que Cepeda regresara simbólicamente al tipo de escenario en el que comenzó su carrera.

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El Sexteto Macondo tocó primero sin él. Cuando Cepeda apareció, los gritos ocuparon el pequeño recinto y el cantante aprovechó la cercanía para explicar por qué había elegido volver a un formato que lo conecta con sus primeros años como músico, cuando todavía cantaba en bares y debía aprender a ganarse la atención de quienes estaban más concentrados en sus conversaciones que en el hombre que tocaba en una esquina.

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“Comenzamos hace muchos años cantando en los bares y en los bares uno aprende muchas cosas, como que el espacio es muy pequeño. Muchas veces cantamos y nadie nos oye, somos como un parlante por allá en el rincón”, contó entre risas.

De aquellos años, explicó, también aprendió a cantar canciones que no necesariamente le gustaban y, sobre todo, a observar a las personas que llegaban cada noche. De ahí partió una historia sobre las mujeres que conocía en aquellos lugares y las oportunidades que, según él, daba una noche para intentar enamorar a alguien.

“Cuando conoces a una mujer hermosa en un bar tienes una oportunidad, y solo una oportunidad, de enamorarla. El hecho de que se encuentren esa noche, que estén juntos, que le guste tu música, que te aplauda, no es casual”, dijo antes de interpretar “Casual”.

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Un Macondo de recuerdos

El escenario también convirtió la historia personal de Cepeda en parte de la escenografía. En una de las paredes, un árbol familiar remitía al imaginario de Macondo, pero sus ramas no estaban ocupadas por los Buendía de “Cien años de soledad”, sino por fotografías del cantante desde niño, acompañado por imágenes de su juventud, su familia y sus primeros años como músico.

“Soy yo, chiquitín. Está mi familia también. Soy el último de cinco hermanos, el más chiquitín”, contó mientras señalaba las fotografías. Cepeda recordó que nació 15 años después que uno de sus hermanos, cuando sus padres consideraban prácticamente completa la familia, y convirtió esa anécdota en la introducción de otra canción.

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Según relató, cuando su padre supo que su madre estaba embarazada decidió llevarle una serenata. El nacimiento coincidía además con una mudanza, por lo que aquella canción terminó asociada para él con la casa de su infancia.

“Yo venía con arepa debajo del brazo, nos íbamos a mudar de casa. Así que esta canción habla sobre esa casita en la que fuimos tan felices”, recordó antes de continuar el recorrido por su memoria familiar.

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“Celos” y “Amor de pobre vale más” siguieron en una presentación construida menos como un concierto tradicional que como una conversación musical. El artista hablaba, recordaba y después cantaba, consciente además de que frente a él había personas de distintas generaciones.

“Hay mucha gente joven y de pronto no estaban ni en planes cuando se escribieron estas canciones”, bromeó antes de volver hacia los años en que él mismo comenzaba a descubrir la música, la noche y el amor.

El pequeño concierto fue apenas la primera aparición de Cepeda en un fin de semana que lo tiene como uno de los protagonistas de Cordillera. Este sábado volverá al escenario con Poligamia, agrupación con la que inició su carrera y que recientemente fue reconocida como Embajadora de Bogotá por la Alcaldía de la ciudad; después tendrá una segunda presentación con el Sexteto Macondo.

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El domingo continuará con su concierto como solista en el escenario Cordillera y, durante la última parte de la jornada, llevará al Club Macondo un formato de big band.

Cordillera comenzó este sábado 12 de septiembre en el Parque Simón Bolívar de Bogotá con cuatro escenarios principales y una programación que cruza rock, reggae, salsa, pop y música urbana. La primera jornada incluye a Dread Mar I, Fobia, Andrés Calamaro, Beéle, Cultura Profética, Grupo Niche, Sean Paul, Miguel Mateos y Poligamia, entre otros artistas.

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