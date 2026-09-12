[Publicidad]
El Vans Warped Tour celebra su primer día y su primera edición en nuestro país y, una de las bandas que, hasta el momento, ha convocado a más audiencia es The Aquabats, a la que perteneció Travis Barker, antes de su éxito con Blink-182.
The Aquabats suena, en todo lo alto, en el escenario Beatbox Stage; se trata de una de las bandas más antiguas del género pop punk.
Fundada en 1994, tuvo como baterista al mismísimo Travis Barker, mejor conocido por ser integrante de Blink-182.
Barker abandonó a The Aquabats, luego de que Tom Delonge y Mark Hoppus le extendieran la invitación a suplir a Scott Raynor, quien, por aparentes motivos relacionados con el consumo de sustancias, no se presentó a una tocada.
A Travis le bastaron sólo un par de horas para aprenderse el repertorio de Blink-182, lo que lo catapultó a ganarse su lugar en la banda, mientras que abandonaba a The Aquabats.
32 años después, la banda, famosa por temas como "Radio down", "Theme song" y "Pizza day", llega a la Ciudad de México por primera vez y, sin nunca antes pisar nuestro territorio, asegura que somos el mejor público del mundo.
[Publicidad]
Sus fusiones de rock, ska y reggae ponen a bailar a todos aquellos que se congregaron frente al escenario que pisan; en este punto, el desgaste del líquido sinovial (de las rodillas), del que la generación carece, no parece ser un impedimento para quienes brincan, bailan y cantan con fuerzas, como si no hubiera más energías que preservar para lo que resta de la velada.
rad
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Activan Fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México; estos autos no circulan el domingo 13 de septiembre
Tendencias
¿Cómo identificar estafas digitales por WhatsApp?; SSC de CDMX comparte estas recomendaciones
Espectáculos
The Aquabats, la banda en que inició Travis Barker, presente en el Vans Warped Tour
Estados
Entre apagones y protestas, Claudia Sheinbaum presenta su Informe de Gobierno en Yucatán; no anuncia medidas para resolver la crisis eléctrica
Negocios
¿CFE da 50% de descuento con INAPAM? La verdad sobre el recibo de luz
Educación
Aeropuertos de Estados Unidos lanzan pase para acompañar a familiares hasta la puerta de embarque
Educación
¿Te pueden negar el pasaporte mexicano? Estas son las razones más comunes
Showbiz
Dakota Johnson presume revelador “vestido abierto” en alfombra de Nueva York y deslumbra