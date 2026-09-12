El Vans Warped Tour celebra su primer día y su primera edición en nuestro país y, una de las bandas que, hasta el momento, ha convocado a más audiencia es The Aquabats, a la que perteneció Travis Barker, antes de su éxito con Blink-182.

The Aquabats suena, en todo lo alto, en el escenario Beatbox Stage; se trata de una de las bandas más antiguas del género pop punk.

Fundada en 1994, tuvo como baterista al mismísimo Travis Barker, mejor conocido por ser integrante de Blink-182.

Barker abandonó a The Aquabats, luego de que Tom Delonge y Mark Hoppus le extendieran la invitación a suplir a Scott Raynor, quien, por aparentes motivos relacionados con el consumo de sustancias, no se presentó a una tocada.

A Travis le bastaron sólo un par de horas para aprenderse el repertorio de Blink-182, lo que lo catapultó a ganarse su lugar en la banda, mientras que abandonaba a The Aquabats.

32 años después, la banda, famosa por temas como "Radio down", "Theme song" y "Pizza day", llega a la Ciudad de México por primera vez y, sin nunca antes pisar nuestro territorio, asegura que somos el mejor público del mundo.

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Sus fusiones de rock, ska y reggae ponen a bailar a todos aquellos que se congregaron frente al escenario que pisan; en este punto, el desgaste del líquido sinovial (de las rodillas), del que la generación carece, no parece ser un impedimento para quienes brincan, bailan y cantan con fuerzas, como si no hubiera más energías que preservar para lo que resta de la velada.

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